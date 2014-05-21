路透伦敦5月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元展望不佳，盘中若有上涨，料仍将受阻于1.3734/40，可能进一步走低。未来可能跌向200日移动均线切入位1.3632，然后是2014年低点1.3476，然后继续探向2012-2014年的上升趋势线1.3397。
美元/瑞郎：继续在4月高点0.8953及2013-2014年下跌走势的23.6%回档位0.8967下方盘整。由此下跌只是修正走势，可能在0.8862前止跌，以待进一步上涨。若能收在0.8967上方，将暗示作势上攻200日移动均线切入位0.9000，及更上方的55周均线0.9109。
澳元/美元：2014年上升趋势遭破坏，遭遇大量抛盘。盘中艾略特波浪图显示走势愈趋不利，暗示0.9203的近日低位可能也将失守。若跌破该低位，显示市场事实上已经触顶，触动跌势可能跌向0.9155，然后是0.9060，分别为今年上涨走势的38.2%和50%回档位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3712 1.3702 +0.07 -0.24 1.3745
美元/日圆 100.91 101.31 -0.39 -4.17 105.30
欧元/日圆 138.36 138.78 -0.30 -4.34 144.63
美元/瑞郎 0.8904 0.8921 -0.19 -0.27 0.8928
英镑/美元 1.6916 1.6837 +0.47 +2.17 1.6556
美元/加元 1.0901 1.0906 -0.05 +2.65 1.0620
澳元/美元 0.9229 0.9241 -0.13 +3.55 0.8913
新西兰元/美元 0.8574 0.8572 +0.02 +4.48 0.8206
欧元/瑞郎 1.2212 1.2219 -0.06 -0.48 1.2271
欧元/英镑 0.8105 0.8137 -0.39 -2.31 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0190 9.0265 -0.08 +1.94 8.8474
美元/挪威克朗 5.9554 5.9504 +0.08 -1.83 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 张若琪 审校 张涛)