《中国债市每日综述》资金紧势暂缓现券小涨，地方债自发自还影响待观察

* 资金趋紧势头暂缓，利率债收益率小降

* 10年续发国债结果较理想亦提供助力

* 地方债自发自还试点开启，对市场影响仍待观察

* 短期内债市仍缺突破动力，维持小幅震荡

路透上海5月21日 - 中国银行间债市周三利率债收益率多小幅下滑，金融债降幅稍大，IRS各期限亦平行走低约5个bp，因资金趋紧势头暂时缓和，10年续发国债招标结果较为理想也提供助力。

市场人士并指出，地方债自发自还开启试点，地方政府的融资渠道得到拓宽，这可能会降低城投债的风险，从而利好该品种，不过另一方面看，随着地方政府发债自主权进一步提升，长远看也会增加债市的供给压力，该消息对债市的影响几何仍待观察。

“金融债普遍下来有3-4个bp，有大行在出钱，10年招的也还不错，”上海一银行交易员称。

银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，早盘隔夜和七天品种质押式回购加权利率 虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。

财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率略低于市场预期。业内人士指出，10年期品种为关键期限国债，且该期债票面利率偏高，综合机构持有国债考核及免税等因素，配置盘青睐有加，致中标利率稍偏低，而1.82倍的投标倍数亦显示需求较为均衡。

上海一券商交易员则谈到，在尾盘3点半左右又有一波买盘现身，不过整体看收益率的降幅也不算大，市场短期内仍未脱离震荡格局，“现在就是(收益率)低了卖一些，高了买一点，赚点小钱。”

他并指出，地方债可以自发自还后，为地方政府的债务融资提供了更大空间，有助于分散城投债的风险，但推动作用有多大仍需进一步观察。

中国上海等十省市获准自发自还地方政府债券，意味地方政府自主发债启航，标志其市场化融资迈出关键一步，今后以地方债为主的地方政府债务融资机制将逐步确立。

剩余期限约6.66年的固息国开债最新成交收益率 为5.1250%，上日尾盘为5.16%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.664元，较上日结算价涨0.112元，或0.12%。

**资金供给仍显结构不均衡**

中国银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，隔夜和七天品种质押式回购加权利率 虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。

今日14天期限资金价格续涨，交易员表示，考虑月末至下月初，市场还将有企业所得税集中清算的考验，所以近期机构对这一可跨月品种的需求持续存在，成为推升回购利率的动力。

本周二公开市场正回购缩量，业内人士预期，本周央行或延续此前的净投放格局，即使输血规模不大，但对和缓机构谨慎心理，安抚情绪将有所作用。

“总体不缺钱，但有结构性紧张，主要是现在供给多在长期限，但需求集中在隔夜、七天这样的短端。”上海一券商交易员称。

另一券商交易员表示，相比昨日，流动性略有改善，但尚未达到宽松水平，早盘供需不匹配，”有钱的人想放收益高一些的期限，不过到了下午，可能一些没出去的，会转来出隔夜。“

她并指出，机构对月末资金存顾虑，但预期公开市场本周能净投放，这有益于稳定资金波动，缓和市场谨慎情绪。

因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

今日银行间市场质押式回购总成交金额6,890.21亿元，上日为8,197.82亿元；其中隔夜品种成交5,810.83亿元，上日为5,762.81亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5460 2.4576 +8.84 5,810.83

七天 3.3850 3.3678 +1.72 646.39

14天 3.9617 3.6086 +35.31 256.56

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2800 2.5600 -28.00 2,300.11

七天 2.8350 2.7000 +13.50 275.95

14天 3.6500 3.5750 +7.50 40.34

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.4500 +15.00 --

七天 3.3660 3.4100 -4.40 --

14天 3.9500 3.6000 +35.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5280 2.4270 +10.10 --

七天 3.3530 3.3610 -0.80 --

三个月 5.1215 5.1772 -5.57 --

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