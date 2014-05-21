中国能源：美国双反调查对中国光伏企业打击较大，但非致命--业者

路透上海5月21日 - 美国政府针对中国大陆和台湾光伏产品的反倾销反补贴调查初裁结果公布前，中国光伏行业相关协会联合大型光伏企业周三联合声明反对该项调查。不少光伏业者还预计，一旦出现征税等最坏结果，国内光伏行业将面临重大打击，但尚不致于被击倒。

尽管这场贸易纠纷最终可能涉及约30亿美元的贸易额，相对中美贸易和中国的贸易总量并不大。但中国光伏业者担忧，若不采取有效措施，这种贸易保护有可能继续蔓延。这种担忧并非没有根据，在美国启动双反调查后，印度和澳大利亚近期亦对中国光伏产品开展双反调查或反倾销调查。

中国机电产品进出口商会副秘书长孙广彬周三代表光伏行业发表声明称，中国光伏产品得到世界各国认可主要得益于更高的性价比、更好的产品质量和更为全面的售后服务，根本没有倾销，更不存在非法补贴。

“贸易保护严重阻碍行业发展，更成为美国光伏应用发展的障碍，影响美国实体经济发展和就业问题的解决。”他说。

按计划，美国商务部将于下月公布反补贴初裁结果，7月底公布反倾销初裁，12月公布双反终裁结果。明年1月美国国际贸易委员会将最终裁定是否征税。

美国光伏市场今年装机量预计为5-6吉瓦（GW），而近年来中国组件在当地的市场占有率在五成左右。阿特斯 董事长瞿晓铧表示，一旦征税，中国光伏产品将会被挡在美国市场以外，而美国光伏行业亦将受到较大打击，当地光伏电站的建设成本明显上升，美国光伏应用市场或将萎缩一半。

“一旦最坏结果出现，中国光伏企业好不了，也坏不了。”瞿晓铧说，国内光伏行业刚刚步出行业低谷，乍暖还寒，再承受新的打击，日子不会好过，很多光伏企业和很多就业将会失去，但最终国内光伏行业将会活下来。

英利 首席财务官王亦逾表示，近年来光伏市场更加全球化，美国虽然是重要市场，但并非首要市场。中国企业的应对策略包括：拓展其他新兴市场、延伸业务至下游电站市场、海外设厂等。

据孙广彬介绍，随着全球不少新兴光伏市场的崛起，欧美市场已不再成为中国光伏产品出口的唯一大市场，中国本土、日本、东南亚和南美等市场发展相当快速。据统计，一季度中国光伏产品销往亚洲市场已占四成左右，欧洲市场和美国市场分别占20%左右和15-18%。而以往欧美市场占比达七八成。