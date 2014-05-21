欧洲汇市：英镑贸易加权指数创五年半新高，因经济持续给力

受此推动，英镑兑欧元和美元双双攀升，兑欧元 触及16个月高位。

“最大的问题是，所有这些利好的经济面消息是否已经反映到英镑上面，”NAB外汇交易员Graham Davidson。“目前只要经济面消息良好，我认为市场会很乐意继续做多英镑。”

英国央行周三公布的会议记录显示，部分委员认为货币政策决议正变得更加平衡。

“英国央行总裁卡尼在上周的通胀报告中曾试图打消升息的预期，”Western Union Business Solutions英国市场分析师Nawaz Ali表示。

“英镑今早飙升说明，投资者根据今天的会议记录发现了极为不同的政策前景。英镑兑美元升穿1.7000美元的机率加大。”

数据公布后，英镑兑美元 升至1.6922，创近两周以来最高，随后小幅下滑。(完)

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