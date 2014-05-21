亚洲经济：地缘政治紧张或损及亚洲地区经济成长和投资--IMF筱原尚之

4月时，IMF称预计今年亚洲发展中国家的经济成长将在6.7%，2013年时为6.5%。IMF认为东南亚五个最大的经济体今年成长率料在4.9%，低于2013年的5.2%。

“除了泰国，我不认为当前需要改变预估值。目前有一些地缘政治冲突，但迄今为止，对经济活动的影响并没有那么大。”筱原尚之称。他并表示，尽管截至到目前，泰国长达数月的抗议活动带来的影响“很小”，但IMF仍可能考虑调整对该国的预估。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)