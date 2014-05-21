亚洲经济：地缘政治紧张或损及亚洲地区经济成长和投资--IMF筱原尚之

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
“因此，如果冲突进一步恶化，负面影响将会比较严重，取决于其如何进一步发展。”他说。
筱原尚之说，IMF正在密切关注局势，但是还未有迹象表明东南亚经济体受到影响，而且修正IMF的2014年地区成长预估还为时过早。
4月时，IMF称预计今年亚洲发展中国家的经济成长将在6.7%，2013年时为6.5%。IMF认为东南亚五个最大的经济体今年成长率料在4.9%，低于2013年的5.2%。
“除了泰国，我不认为当前需要改变预估值。目前有一些地缘政治冲突，但迄今为止，对经济活动的影响并没有那么大。”筱原尚之称。他并表示，尽管截至到目前，泰国长达数月的抗议活动带来的影响“很小”，但IMF仍可能考虑调整对该国的预估。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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