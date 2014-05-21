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债券 | 2014年 5月 21日 星期三 19:20 BJT

美国数据：上周房屋抵押贷款申请指数上涨，受利率下降刺激--MBA

路透纽约5月21日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请数量上升，因利率下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，5月16日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上涨0.9%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上涨3.8%。购房贷款申请指数则下跌2.8%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.33%，创下2013年11月来最低，之前一周为4.39%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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