重温稿-台湾货币市场：短率略有走扬，资金供应者余钱缩减

* 拆款利率高位全线扬升，但主要利率仍持稳

* 资金供应者水位下降，月底因素似提前发酵

* 票券商今日不缺资金但后市仍谨慎

记者 林妙容

路透台北5月21日 - 台湾银行间短率周三主要成交利率持稳，但高位有所扬升，拆款利率从隔夜至跨提存期的三周期全线扬升约1个基点。市场人士称，资金虽不至于紧缩，但主要资金供应者的大型金融机构今日传出余钱水位下降，令市场气氛略显紧张，提前因应月底变数的意愿增强。

市场资金调度人士表示，今日有高达180亿台币的公司债交割，市场需求略有浮现，加上大型金融机构供应资金的情况不佳，且预估至本周五前资金水位都难以回升，让部分小型票券商急于调度资金，全线推高拆款利率高位。

“有人动作大一点(提前调度跨月资金)，就影响我这边可流动的资金。”一位主要资金供应方的大型银行交易员说。

交易员称，多数大型票券商的拆款利率仍然持稳，但急于调度的小型票券商则不坚持利率压在低位，加上多数跨月、跨提存期的拆款短期难以回到市场，产生市场资金的冻结效果，虽然并不全面，已让市场心态略显保守。

他们并指出，下周有包括公债、金融债及台电公司债等多笔债券交割，又适逢营所税及综所税上缴等变数加乘，市场原好整以暇的态度更加转为观望。

根据金管会证期局公布的资料，台湾上市柜公司去年财报累计税前净利逾1.88兆台币，较前年增加约6,020亿，成长幅度达46.93%。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员称无法预先估计今年的上缴规模。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.388%；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日则在0.380-0.440%；跨月、跨提存期的两周至三周拆款利率高位已来到0.46%。

**票券商今日资金尚属充裕**

短票市场方面，票券商今日资金缺口不大，且法人资金供应充足，多数以短票及短票RP调度跨月及跨提存期的资金。三家主要大型票券商以拆款调度跨提存期资金的需求今日减弱，但小型票券商依赖拆款调度的需求没有减少。

多数票券商对后市情势虽然保持谨慎，但并不十分悲观，认为明后两天资金情势仍有机会回稳，且只要法人端供应充足，对银行的依赖度就不会太高。加上部分票券商此前已提前因应，后续的需求较为零星。

不过也有票券商受限主要往来银行不愿拆出跨提存期资金的影响，后市料仍有部分缺口。

“有些小票不计较利率就会往上做(利率走高)...跨月的钱能拿就先拿。”一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，与上日相同，少数见成交在0.60%；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，大致与上日相同。

台湾央行共发行2,281.75亿台币存单，与今日存单到期金额2,286.25亿相较，存单发行余额减4.5亿台币。 周四央行存单到期金额2,250.3亿台币，周五为776亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为14亿台币，累计超额准备为负568亿台币、加计前期1%的超额准备为99亿台币。

**债券RP利率仍持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳。今日虽有高达180亿台币的公司债交割，不过投信和寿险的资金尚称平稳，并未见太大的紧缩力道。

不过展望下周，交易员认为，下周有30年期公债、以及逾百亿台币的台电公司债交割等，金额总计598亿台币，比本周的446.5亿明显增加，这可能令债券附买回市场最重要的资金提供者--投信和寿险的资金出现明显波动，值得留意。

“当然利率还是可能在区间之内，但你要说多钱应该是很难了，〞一位大证券商交易员说。

此外，下周为综合所得税/营利事业所得税的缴交期限，估计也将有紧缩效果。

周三公司债交割的紧缩因素有：台塑 公司债共60亿台币，此外还有鸿海 公司债共120亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

本周公司债/金融债的发行量总计为446.5亿台币，周五仍有致茂电子 20亿、国硕科技 4.5亿，以及亚泥 80亿台币公司债发行。