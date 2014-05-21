东南亚股市：泰国股市反弹，其他国家股市多数下跌

路透5月21日 - 泰国股市周三反弹，因该国首都曼谷保持平静，此前一天军队宣布军管。其他多数东南亚股市追随美股下跌。
泰国股市 收高0.6%，能源股领涨。上日该国股市下跌超过1.1%。
分析师表示，没有发生暴力事件助长人气，不过市场一直谨慎关注军方安排的各党派之间的会议，该指数在危机解决前或进行盘整。
外资在泰国股市净卖出9,405万美元股票，上日的外资流出创六个月最高。自周二军方宣布军管以来，外资净流出累计3.5105亿美元。
交易所数据显示，散户和国内机构投资者买入，分别买入23亿和5.55亿泰铢的股票。
印尼股市收高0.3%，越南股市 收在两周高位。
其他东南亚股市追随美国股市的跌势而下滑。菲律宾股市 收低1.8%至两周收盘低点。新加坡 和马来西亚股市 分别收低0.1%和0.2%。
马来西亚股市外资流出3,075万美元，菲律宾股市外资流入3,094万美元。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.71 0.05 +0.01 +8.58 388.37
新加坡 3261.78 -3.69 -0.11 +2.98 3167.43
马来西亚 1877.03 -4.13 -0.22 +0.54 1866.96
泰国 1402.92 8.23 +0.59 +8.02 1298.71
印尼 4910.29 14.34 +0.29 +14.88 4274.18
菲律宾 6762.38 -120.35 -1.75 +14.81 5889.83
越南 543.88 6.36 +1.18 +7.78 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)