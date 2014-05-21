美国FED：会议记录显示决策者在4月会议上讨论了退出策略

路透华盛顿5月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。

会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。

讨论退出超宽松货币政策的时机，以及哪些工具最为有效，是美联储准备最终升息，并结束数万亿美元购债计划的最新迹象。

4月29-30日的会议记录称，“与会委员普遍同意，在此次会议上开始考虑政策正常化的选项是明智之举，因这将有助于政策制定委员会选择适当的政策正常化方式，并在政策正常化时机成熟前很长一段时间就开始与公众沟通其退出计划。”

“委员会讨论上述议题是谨慎计划的一部分，并不暗示美联储一定会在短期内采取行动。”

以下是会议记录的内容摘要：

* FOMCE与会委员赞成对美联储的政策工具做更多测试，计划在未来会议上进一步评估；

* 部分委员表示目前确认经济恢复到持续的高于趋势成长还为时过早；

* 部分与会委员表示在他们所处的地区就业市场紧张，企业工人短缺；

* 一些委员表示失业率没有完全反映出就业市场闲置的程度；

* 薪资低增长也被指是就业市场闲置的证据；

* 多数与会委员认为通胀将在未来几年内升至2%，一些委员认为升势会更为缓慢；

* 几位委员感觉美联储应更清晰的阐述其最终将升息的举措；

* 多位委员表示美联储应详述将所持资产再投资及缩减资产负债表的计划。(完)