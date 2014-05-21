《综述》美联储开始讨论退出策略，对就业市场观点分歧--会议记录

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
但其他官员则发出警告。“部分与会委员报告，其所在地区的劳动力市场出现紧张情况，或通过了解发现某些行业或职位面临人工短缺，”会议记录称。
**危机时代行将结束**
会议上对时机成熟时美联储如何退出高度宽松政策的讨论，再一次表明，近零利率水准以及大规模购债都行将结束。美联储在向金融体系挹注了数以万亿美元后，现在必须设法收回这些资金，这将是最终升息决定的组成部分。
“与会委员普遍同意，在此次会议上开始考虑政策正常化的选项是明智之举，”美联储并补充说，讨论“并不暗示美联储一定会在短期内采取行动。”
投资者预期美联储最早将在明年中期调高利率，联储最新会议记录公布后，该预期几无变化。(完)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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