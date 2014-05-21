《综述》美联储开始讨论退出策略，对就业市场观点分歧--会议记录

但其他官员则发出警告。“部分与会委员报告，其所在地区的劳动力市场出现紧张情况，或通过了解发现某些行业或职位面临人工短缺，”会议记录称。

**危机时代行将结束**

会议上对时机成熟时美联储如何退出高度宽松政策的讨论，再一次表明，近零利率水准以及大规模购债都行将结束。美联储在向金融体系挹注了数以万亿美元后，现在必须设法收回这些资金，这将是最终升息决定的组成部分。

“与会委员普遍同意，在此次会议上开始考虑政策正常化的选项是明智之举，”美联储并补充说，讨论“并不暗示美联储一定会在短期内采取行动。”