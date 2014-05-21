《焦点》中俄签署4,000亿美元天然气采购协议，普京取得重大政治胜利

**欧洲市场仍然举足轻重**

签下中石油的合同，并不意味着俄罗斯准备放弃欧洲。去年Gazprom向欧洲和土耳其提供了逾1,600亿立方米的天然气，这样一比，对中国的供气计划也就不算什么了。

欧洲消费者也不太容易放弃俄罗斯的天气供应，即便他们想这样做。

除通过管道向中国供应天然气外，这份为期30年的合同还让Gazprom有机会更多地参与亚洲液化天然气市场。迄今为止该公司仍然未能深入涉及这一领域。

Gazprom计划在海参崴附近的太平洋沿岸地区新建一座液化天然气工厂，但迄今为止那里的基础设施较为缺乏。

对中国的输气管线建成后情况将发生改变，使Gazprom海参崴天然气终端的位置非常接近液化天然气大买家日本和韩国，也距离中国东部沿海地区不断发展的市场不远。

天然气供应协议签署之后，Gazprom股价上涨近2%，最终收高近1%。(完)