《美国重要政经日程》--5月22日

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 农业部发布一周出口销售报告
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1400 - 美国经济谘商会公布4月领先指标
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布4月成屋销售
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，并宣布发行52周期国库券、两年、五年和七年期公债、以及两年期浮息债券
1700 - 财政部出售10年期通胀保值债券
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
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台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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