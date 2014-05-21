《美国上市公司业绩公布日程表》--5月22日至5月29日

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
汤森路透5月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5月22日 BMO Q1 2015 百思买(Best Buy Co., Inc.) 0.20 24 0.32
5月22日 BMO Q1 2014 Dollar Tree Inc 0.66 23 0.59
5月22日 AMC Q1 2014 Gamestop Corp. 0.57 21 0.46
5月22日 20:00 Q1 2014 Gap Inc. 0.57 33 0.71
5月22日 BMO Q4 2014 Patterson Companies Inc 0.66 15 0.62
5月22日 AMC Q1 2014 Ross Stores, Inc. 1.15 29 1.07
5月27日 BMO Q3 2014 AutoZone Inc. 8.44 21 7.27
5月28日 BMO Q4 2014 Michael Kors 0.68 25 0.50
5月29日 AMC Q2 2014 Avago Technologies Ltd 0.76 19 0.61
5月29日 BMO Q3 2014 Costco Wholesale Corp. 1.09 26 1.04
5月29日 11:00 Q3 2014 Pall Corp. 0.83 12 0.74
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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