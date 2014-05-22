金砖国家：5月21日股汇市收盘纵览

路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月21日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 升0.17%，报1,031.66点。
中国股市：沪综指缩量收升，煤炭股等能源板块领涨大盘
香港股市：恒生指数收盘几无变动，联想公布稳健获利后上涨
中国汇市：人民币即期小幅收升，结购汇均衡市场窄幅波动
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收跌0.31%，报52,203.37点；银行股下跌，因此前该国高等法院的裁决表示，金融机构需要为1980和1990年代经济危机中储户损失的利息买单。
拉美汇市：拉美货币兑美元在近期高位附近持稳，静待美联储会议记录
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南非股市：微升，长期承压的Anglo American Platinum等铂金生产商类股反弹，因市场预期法院调停之下的谈判可能结束激烈的行业罢工。综合指数 涨0.06%至49,648.12点；Top-40绩优股指数 上扬0.16%，报44,629.81点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因CPI数据引燃升息预期
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印度股市：下滑，结束连续四日上涨走势；Larsen & Toubro等绩优股在近期强劲上涨后回撤。上日，外资在约一个月内首次转为卖超。指标股指BSE指数 收低0.32%，或78.86点，报24,298.02点，从前日收盘高点回落。NSE指数 收跌0.31%，或22.60点，报7,252.90点。
印度汇市：卢比连续第二日下跌，受累于进口商的大量美元买需；而且外资在约一个月内首次在股市转为卖超。卢比兑美元 收在58.7750/7850，周二为58.63/64。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.44%，报720.03点。指标RTS指数 升1.42%，报1,317.090点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.51%，至34.3450卢布；卢布兑欧元 升0.61%，至47.0100卢布。(完)
(整理 朱晓军；审校 徐文焰)