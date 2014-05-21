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市场报道 | 2014年 5月 22日 星期四 07:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月22日-5月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    5月19日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值       
   
    5月22日(四)
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               5月17日当周           31       29.7
              四周均值(万人)                                               --     32.325
              续请失业金人数(万人)                   5月10日当周        266.0      266.7
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                         4月           --     正0.20
    1230  加拿大零售销售(较前月)                             3月        +0.3%      +0.5%
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            5月初值         55.5       55.4
    1400  美国成屋销售年率(万户)                             4月          468        459
    1400  美国领先指标                                       4月        +0.3%      +0.8%
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   5月           --        正7
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)                     
          北美半导体设备订单出货比                           4月           --         --
    
    5月23日(五) 
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  4月        +0.3%      +0.6%
                                   (较上年同期)                         +2.0%      +1.5%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                          4月        +0.2%      +0.3%
                           (较上年同期)                                 +1.4%      +1.3%
    1400  美国新屋销售年率(万户)                             4月         42.5       38.4
    1430  美国ECRI经济领先指标                        5月9日当周           --      136.4
    
    5月26日当周
    
    5月26日(一) 
    暂无重要经济数据     
    
    5月27日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                       4月修正值          --       108.0   
    1230  美国耐久财订单                                     4月        +0.4%      +2.5%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.6%      +2.1%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       +1.9%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.2%      +2.9%
    1300  美国房屋价格(较上月)                               3月          --       +0.6%
                      (较上年同期)                                        --       +6.9%
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          3月
                               地区房价指数(较前月)                     +0.7%      +0.8%
                                           (较上年同期)                +12.0%     +12.9%
                               未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                     +0.2%       持平  
    1345  美国Markit服务业PMI                            5月初值         --         55.0
    1400  美国消费者信心                                     5月        83.0        82.3
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               5月         --          正7   
   
    5月28日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       5月23日当周         --        366.5
              再融资指数                                                 --      1,438.9   
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月24日当周         --        -1.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月24日当周         --        +3.9%  
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                   5月         --         18.5       
        
    5月29日(四)
    1230  美国企业获利                               第一季初值           --       +2.0%
    1230  加拿大经常帐(亿加元)                            第一季          --   赤字160.1  
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)                  第一季修正值       -0.2%      +0.1%
              最终销售                                                  +0.8%      +0.7%
              GDP隐性平减指数                                           +1.3%      +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.4%      +1.4%
              核心PCE物价指数                                           +1.3%      +1.3%   
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               5月24日当周          --        --
              四周均值(万人)                                              --        --
              续请失业金人数(万人)                   5月17日当周          --        --   
    1400  美国成屋待完成销售指数                             4月          --        97.4
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +1.6%      +3.4%(完)
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