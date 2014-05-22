《全球汇市》风险偏好改善打压日圆回落，关注汇丰中国PMI数据

表现最杰出的是英镑，英镑贸易加权指数 创下五年半高位，部分得益于数据显示上个月零售销售激增。
英国央行周三公布最近5月7-8日会议记录显示，部分央行官员更加接近投票支持加息，不过他们都想先看到英国经济中的闲置产能降低。
英镑兑欧元 升至17个月高位0.8083英镑。英镑兑美元 触及近两周高位1.6922美元。
所有目光接下来将放在0145GMT左右公布的中国制造业活动民间调查报告，之后是欧元区采购经理人调查报告。
中国报告若令人失望，可能会见到避险心态迅速涌现，这可能进而提振日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3683 1.3686 -0.02 -0.45 1.3745
美元/日圆 101.45 101.35 +0.10 -3.66 105.30
欧元/日圆 138.81 138.71 +0.07 -4.09 144.73
美元/瑞郎 0.8931 0.8931 +0.00 +0.03 0.8928
英镑/美元 1.6896 1.6899 -0.02 +2.05 1.6556
美元/加元 1.0912 1.0912 +0.00 +2.75 1.0620
澳元/美元 0.9235 0.9249 -0.15 +3.61 0.8913
新西兰元/美元 0.8567 0.8574 -0.08 +4.40 0.8206
澳元/日圆 93.680 93.740 -0.06 -0.18 93.850
新西兰元/日圆 86.910 86.900 +0.01 +0.58 86.410
英镑/日圆 171.43 171.27 +0.09 -1.66 174.33
澳元/新西兰元 1.0770 1.0780 -0.09 -0.72 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李爽/朱晓军/于春红/戴素萍 审校 许娜/郑茵)