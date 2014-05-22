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亚洲 | 2014年 5月 22日 星期四 08:16 BJT

《全球汇市》风险偏好改善打压日圆回落，关注汇丰中国PMI数据

表现最杰出的是英镑，英镑贸易加权指数 创下五年半高位，部分得益于数据显示上个月零售销售激增。

英国央行周三公布最近5月7-8日会议记录显示，部分央行官员更加接近投票支持加息，不过他们都想先看到英国经济中的闲置产能降低。

英镑兑欧元 升至17个月高位0.8083英镑。英镑兑美元 触及近两周高位1.6922美元。

所有目光接下来将放在0145GMT左右公布的中国制造业活动民间调查报告，之后是欧元区采购经理人调查报告。

中国报告若令人失望，可能会见到避险心态迅速涌现，这可能进而提振日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3683 1.3686 -0.02 -0.45 1.3745

美元/日圆 101.45 101.35 +0.10 -3.66 105.30

欧元/日圆 138.81 138.71 +0.07 -4.09 144.73

美元/瑞郎 0.8931 0.8931 +0.00 +0.03 0.8928

英镑/美元 1.6896 1.6899 -0.02 +2.05 1.6556

美元/加元 1.0912 1.0912 +0.00 +2.75 1.0620

澳元/美元 0.9235 0.9249 -0.15 +3.61 0.8913

新西兰元/美元 0.8567 0.8574 -0.08 +4.40 0.8206

澳元/日圆 93.680 93.740 -0.06 -0.18 93.850

新西兰元/日圆 86.910 86.900 +0.01 +0.58 86.410

英镑/日圆 171.43 171.27 +0.09 -1.66 174.33

澳元/新西兰元 1.0770 1.0780 -0.09 -0.72 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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