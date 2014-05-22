《新兴市场重要经济事件预告》--5月22日-5月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月22日(四)
阿斯塔纳--第七届阿斯塔纳经济论坛(至5月23日)。讲话嘉宾包括：世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)、伊拉克财长Safa al-Din Al-Safi、乌兹别克斯坦财长Rustam Azimov。
伦敦--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)黄金系列演讲中，就“走出欧洲经济危机的道路--匈牙利前景”发表讲话(0930)。
圣彼得堡--2014年圣彼得堡国际经济论坛(至5月24日)。讲话嘉宾包括：俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)、俄罗斯副财长Alexey Moiseev、吉尔吉斯斯坦总理Dzhoomart Otorbaev和俄罗斯总统普京。
布达佩斯--匈牙利央行就最新金融稳定性报告举行新闻发布会(0800)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
5月23日(五)
暂无重要经济事件公布。
5月24日(六)
中国上海--在复旦发展研究院组织2014年主题为“亚洲转型：寻找新动力”上海论坛上，欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在高层圆桌会议发表讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
瑞士卢塞恩--欧洲论坛：增长、机遇和风险。讲话嘉宾包括：瑞士财长维德默-施龙普夫、前奥地利财长费克特(Maria Fekter)和国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
5月27日(二)
伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。
5月28日(三)
暂无重要经济事件公布。
5月29日(四)
马普托--在莫桑比克召开非洲崛起大会(至5月30日)。讲话嘉宾包括：莫桑比克财长Manuel Chang、总统Armando Guebuza、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、博茨瓦纳央行总裁Linah Mohohlo、乌干达财长Maria Kiwanuka、IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)等人。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 朱晓军；审校 王兴亚)