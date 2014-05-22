《路透晚报》--5月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中俄签署4,000亿美元天然气采购协议，普京取得重大政治胜利

中国与俄罗斯周三签署了4,000亿美元的天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。

--《焦点》中国地方债自发自还试水，开启政府债券为主体举债融资机制

被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还将正式开启，这意味着中国的地方政府融资功能正从过往主要依靠平台融资的形式，向以政府债券为主体的市场化举债融资机制转变。

--中国数据：5月汇丰制造业PMI初值创五个月新高，稍显企稳迹象

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

--中国金融：再贷款现在进行式，数千亿将逐月定向国开行以推动棚户改造

中国央行定向国家开发银行下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。

--《焦点》中国频开经济吹风会释疑，房地产和地方债不会成“隐雷”

中国经济前景似乎正迷雾笼罩：一面是世界银行乐观预期中国今年将超过美国成为全球第一大经济体；另一面则是宏观数据显示经济下行压力仍存令看空中国声音再起。面对如此巨大的反差，中国近期连续举办的多场宏观经济吹风会，无疑是在引导外界对中国经济的正面预期，并传递房地产和地方债等风险尚不足惧。

--《分析》中国政府鼓励居民加杠杆，稳投资妙计或吹泡沫险棋？

数年前的四万亿投资的庞大经济刺激退潮之后，将中国企业和政府留在高负债率的沙滩上。如今面对又一轮经济下行压力，政策制定者在运筹稳投资新招时，将目光投向偏爱储蓄，资产负债率看来十分健康的居民部门。

--突发事件：中国总理要求迅速侦破乌鲁木齐爆炸案，抓紧缉捕暴恐分子

中国国务院总理李克强周四要求全力救治乌鲁木齐爆炸案受伤群众，同时迅速侦破案件，抓紧缉捕暴恐分子。周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成重大人员伤亡，目前已造成31人死亡，约94人受伤。

--中国金融：上海自贸区分账核算起步，为区内资本项下改革提供载体

自中国上海自贸区去年9月底成立以来，金融改革中“含金量”最高的分账核算制度细则周四发布。这将为未来自贸区先行先试资本项目下可兑换等金融改革提供载体，区内主体可依托自由贸易帐户，积极开展投融资汇兑等创新业务。

--中国安全：对重要信息技术产品及提供者进行网络安全审查--新华

中国新华视点微博周四援引国务院信息化办公室（国信办）称，中国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。

--中国经济：国研中心专家预计GDP增速两至三年内回落至5-6%

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部副主任任泽平表示，中国经济正处于由高速增长向中速增长的换挡期，未来2-3年内国内生产总值（GDP）增速将回落至5%-6%区间。

--中国房地产：今年保障房用地已审批到位，超三成城市使用存量土地--国土部

中国国土资源部发布新闻稿称，今年国务院批准城市保障性安居工程用地已经审批到位，其中三成以上城市使用存量土地。

--中国贸易：今年与中东欧国家贸易额有望突破600亿美元--商务部官员

中国商务部周四表示，中国与中东欧国家今年全年贸易额有望突破600亿美元；同时中国寻求与欧盟建立司局级磋商机制，希望通过业界渠道解决贸易摩擦。

--台湾经济：行政院长称FTAAP若顺利成型，将助益台湾参与区域整合

台湾行政院长江宜桦周四表示，目前亚太经济整合正在快速发展，今年中国大陆在APEC(亚太经合会)倡议推动“亚太自由贸易区”（FTAAP），如果未来此一涵盖21个APEC成员的巨型自由贸易协定顺利成型，对台湾参与区域经济整合将是一大助益。

--台湾数据：4月季调失业率微跌至4.04%--主计总处

台湾主计总处周四公布，4月经季节调整后失业率为4.04%，上月为4.06%。4月未经季节调整的失业率则为3.91%，上月为4.03%。

--香港数据：4月综合消费物价指数(CPI)按年升3.7%，通胀上行风险有限

香港统计处周四公布，4月份综合消费物价指数（CPI）按年升3.7%，增速较3月份的3.9%有所降低。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净投放创四个月新高，稳健略宽松基调延续

中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。

--中国债市：NAFMII将扩大超短融发行主体，或新设项目收益票据--消息

三位消息人士周四透露，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)昨日召开会议，决定再次扩容超短期融资券(SCP)发行主体范围，并初步提及或创新设立项目收益票据的设想。

--中国货币市场：资金面回归宽松，受本周央行大力净投放扶助

在中国央行公开市场本周逾千亿元人民币净投放的助力下，银行间市场资金面周四呈现宽松状态，主要质押式回购加权利率仅小幅波动。

--中国债市动态：现券收益率先跌后回升，PMI高于预期压制乐观情绪

受上日尾盘政策放松传言，以及公开市场大规模放水刺激，中国银行间市场现券收益率周四一度走低。但随后公布的5月汇丰制造业PMI初值高于预期，压制乐观情绪，令收益率反弹。其中长端几乎抹尽跌幅，短端则相对略好。

【外汇】

--中国外汇：鼓励有条件地区先行先试外汇管理政策，但不搞遍地开花--外管局

中国国家外汇管理局局长易纲称，外汇管理部门要积极支持地方经济发展，在符合国家总体规划的前提下，鼓励有条件的地区就部分外汇管理政策先行先试，但要突出特色，不搞遍地开花。

--中国汇市：人民币即期窄幅震荡后微幅收贬，汇丰PMI初值助力做多情绪

人民币兑美元周四窄幅震荡后收贬，与中间价连续 第二天走跌势头相符。交易员指出，客盘结购汇相当均衡，市场力量也很平稳，全天波动区 间不超过40个点子，成交亦相当谨慎，总体呈现双向波动，仍无明确市场方向。

--离岸人民币：欧洲复兴银行及英国石油有意发行宝岛债--台湾柜买中心

台湾柜买中心周四表示，英国企业来台发行宝岛债有谱，包括欧洲复兴银行(EBRD)及英国石油均表达浓厚兴趣。

【证券/行业】

--《焦点》京东IPO筹资17.8亿美元，创中资企业赴美上市最大规模

中国电子商务企业--京东(JD.com)首次公开发行(IPO)价格高于指导价区间，融资规模将达17.8亿美元，表明在阿里巴巴准备在美挂牌之际，市场对中国电子商务企业股票需求强劲。

--中国股市：沪综指冲高回落小幅收跌，PMI数据好转仍难有效提振大盘

中国股市沪综指周四冲高回落小幅收跌。今日汇丰中国5月PMI初值出现回升，制造业稍显企稳迹象，但仍难有效提振大盘。分析师指出，目前市场人气低迷，短期大盘仍将维持弱势震荡格局。

--中港证券：港交所考虑推出债券期货，最终实现定息与商品市场互联互通

香港交易及结算所行政总裁李小加周四称，该公司正在加紧推出更多人民币产品，包括债券期货，未来还会寻求将中港市场互联互通由股票扩展至固定收益和商品市场。

--中国企业：光明食品达成收购以色列Tnuva公司初步协议，争取年内完成

中国光明食品集团的海外收购又下一城，该公司周四宣布，已与英国私募股权投资公司Apax Partner旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva 56%股权事宜达成初步协议，并争取在年内完成所有谈判和审批程序。

--中国个股：万科称香港联交所初步同意其以介绍方式在香港上市