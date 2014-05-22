港报财经评论：环球央行水喉难收--信报5月22日

环球央行水喉难收/ 习广思

多家大行对中国风险愈看愈悲，近期主调是针对内房风险发表中国救市预测。尽管对中国信贷、内房和金融份属悲观派，但也不至于悲观至此，这其中亦配合着习李去杠杆及改革的思路，风险是存在，内房影响经济也是事实，但在官方各个口径都强调不刺激、不打救的时候，大行高喊救市论，似乎是预期过高。目前中国不断强调要救的，其实是股市。上证指数跌至政策底2,000点，官方喉舌立即护航，不容许恶意唱空或造空股市。官媒护航当然作用不大，但由国企及金融改革等政策来看，中国唯一想救的不是经济，而是股市。

中国内地A股回稳，有利中资股反弹，恒指挟升多日后，渐见升势集中在国企指数。恒指昨天承接美股低开，全日收报22,836点，微升1点；大市成交额512亿港元。汇控 被欧盟起诉操纵欧洲银行同业拆息（Euribor），股价连升多日后回落，支撑指数任务落在油股及内银股身上。即使高盛报告下调内银评级，但多只内银股续见升幅，在一个充满着“春江鸭”的时世，如此情况不足为奇，留意市场律动和讯号，较执着于基础分析更为重要。事实上，自5月以来，急跌中资股集中在产能过剩的资源股，以及高风险内房股，内银股走势并非最差，中信银行 调整幅度最小。

昨天提及资金流向高息投资，阁下若留意房托走势便一目了然。置富 自4月上升10%，领汇 更受注目。领汇终于落实出售四项物业，代价12.4亿港元，大行估计未来或有回购、投资动作等，基金在3月已获股东授权扩大投资范围至中国。领汇是一只具争议的股票，政治上未必获得认同，但出售资产消息公布后，昨天股价上升2.5%，收报40.95港元，投资者看到的是乐观讯息。在后量宽的时代，金融过热，但经济未能真正复苏起来。环球央行政策形势，欧美日都较为清晰，欧洲正无可避免地再放水，只是迟早问题。日本央行偏执地对复苏抱有希望，但补一句“必要时再量宽”，市场早已押注当局7月再推量宽。美国则承诺长期低息，退市步伐亦步亦趋；加上联储局内鹰鸽相争，当中存在着变数。

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日圆暂无力升穿100关/ 苏子

昨天欧洲市早段，美元兑日圆虽然在跌破200天平均线及本周初的101.07日圆低位后，成功触发不少止蚀沽盘入市，使汇价可以迅即下试至100.80日圆低位，可惜却未能考验今年的100.73日圆低位便已止跌回稳；更已逐步回升至101.10日圆水平以上，反映汇价在跌至接近今年低位附近时已吸引不少趁低吸纳盘入市。如昨晚美元兑日圆可以持续保持在101日圆关口以上波动，并且在101.25日圆以上收市，相信短期内未必可以进一步破关而下及考验100日圆心理关口了，随后预料较大机会在200天平均线以上以上落市的模式继续运行。

目前美元兑日圆的日线DMI指标的ADX线虽然已见底回升，到达15水平，但由于ADX的读数仍属偏低，暂不似会出现单边市。因此，若昨晚美元兑日圆未见低收并且在日线图呈现近似锤头的见底形态，今日已见继续造好，预料ADX随后较大机会再次回落，并令汇价随后出现一个新的下跌趋势市的机会大幅下降。如真的出现此情况，投资者已可视昨天欧洲市早段的破位为假突破，即可以采取逢低买入美元兑日圆的策略，博美元兑日圆稍后能有力再次升越50天平均线阻力。早前其实一直担心美元兑日圆在失守200天平均线及101日圆关口后，可以迅即跌破今年的100.73日圆低位并继续往下寻底。但从昨天欧洲市早段美元兑日圆破位后的跌势只属昙花一现，而且未能成功创今年新低的表现来看，短期内美元兑日圆看来暂时仍未具备条件下破100日圆心理关口，反而小心在100.73及100.80日圆形成双底。

受到英镑的走势远较欧罗强劲影响，因此昨天欧洲市早段欧罗兑英镑已成功跌破前年7月下旬的0.7762英镑低位升至去年3月下旬的0.8814英镑高位的61.8%调整目标及20天保历加通道底部支持，暂时最低曾见0.8088英镑水平。短线而言，若欧罗兑英镑乏力返回0.8164英镑阻力以上收市，预料整体走势将以继续往下寻底为主，0.80英镑心理关口相信将会面临严峻考验。在欧罗兑英镑技术上已呈现大弱势下，投资者若有意博非美元货币反弹，宜顺势选取较强势的英镑，而非正受狙击的欧罗。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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