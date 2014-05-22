港报财经评论：RSI底背驰，中海油田收集--经济日报5月22日

RSI底背驰，中海油田收集/ 林瑞芬

周二美股虽回，但港股昨日表现靠稳。国指忽然神勇回升1.12%至9,995；恒指亦微升0.01%至22,836；大市成交额512亿港元，买卖两闲状况持续。技术而论，国指守住支持轨近9,750，短线宜进一步确认突破10,000。恒指逼近23,200左右阻力前，STC已有超买，带来心理压力。5月差不多完成三分之二时间，指数没有大跌，个别蓝筹如长实 更迭创新高，但要大家真金白银跟买卖，又见困难，成交额低迷，穷在交投两闲。大多投资者挟升不多愿追货，信心不足。

不足之源，乃自A股的表现低迷，一方面，国家确正有序推行改革；中国证监会主席肖钢亦就当前资本市场改革发展提出十一条要求，其中明确指出从6月份到今年底，将计划发行上市新股100家左右（即一个月约14家），并按月大体均衡发行上市，同时抓紧研究注册制改革方案，统筹好注册制改革力度和市场的可承受度，对症下药改善资本市场。就地方债的风险处理，又有措施刚出台，国务院通知批准，2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还，政策的制约似乎正在放开，有助降低地方政府融资成本，纾减续债的压力。

惟另一方面，市场疑虑信贷风险及地产市场已现拐点调整风险，形成拉锯，上证2,000左右成拉锯区中心点。2,000点或可能是中国内地股市的牛市起步区；但此起步点的引力未现，相信要明显看到一些潜在危机风险因素诱因消减，才能令看好的投资者占到上风，破除拉锯形势，吻别2,000。国指昨回升1.12%，又有点意外。且看上证昨低见1,991，收报2,024，微升0.84%，未完全解除考验2,000关键点的压力。不过，内银股工行 、建行 、中行 等涨1.2%至1.4%不等，中石化 更佳，昨升2.1%。此等大蓝筹H股略为造好，或为启示市场对上证托底尚保持半分乐观冀望。毕竟年内，上证已数度吻过2,000，PE值已届历史低水平，再大跌的空间感有限，不破不立，破之，反而寄望又推动中国积极处理资本市场的制度不善问题。

____________________________________________________________________________

基建振经济，铁路股鸣笛/ 余少文

国企指数上冲，希望可以打破淡市魔咒。至于中国透过基建拉动经济增长，尤其国务院总理李克强对外推销高铁，中国内地又接连上调铁路投资总额，似乎铁路股可以随时鸣笛开车。中国内地股市先跌后升，带动国企指数一度重上10,000点，全日升111点或1.1%，收报9,995点，成交额123亿港元，约60%主板H股带动指数上扬。而红筹指数升25点或0.6%，收报4,205点，成交额40亿港元。昨日已表示大市处于静极思动，个人偏向挟上的机会较高，但昨日走高则较预期为快，因为希望国指成交额继续缩减至下周，到5月尾才挟上，届时后市应该可以有较大的升幅。当然，大市仍然可如所指，目前只是上落而已，即今日或日内又会下跌，不管如何，投资者可留意基建股。

虽然中国内地社会固定资产增长幅度持续下滑，去年升幅跌穿20%，只有19%，今年首四个月的升幅进一步降至17%，似乎反映中国推动经济不力，今年未必能重上20%或以上的增幅。基建类股份首季盈利平均增长约12%，在众板块的首季增长排名中位列第四位，主要是盈利比重最大的中国铁建 和中国中铁 季度盈利增长超过20%所推动，即使社会固定投资增长放缓，这板块增长空间可能较其他板块为高，尤其铁路类股份。

铁路基本建设投资占社会固定投资的比重，过去三年降至1.2%至1.5%，投资额亦由2010年历史高位7,075亿人民币降至去年的5,328亿人民币。但总理李克强在非洲推销高铁，铁路有关部门今年又接连上调铁路投资总额，由年初6,300亿人民币上调至近期8,000亿人民币以上，涉及项目由44个增加至64个等。再加上多个地方政府计划建设多条城际铁路，包括山东、湖北、黑龙江、广西等，其中山东的城际铁路涉及17城市及里程达3,753公里；广西亦计划到2025年的铁路建设累计投资规模约3,600亿人民币，以南宁为中心打造1小时到南宁周边城市、3小时到达周边省会城市、10小时到国内主要中心城市等。似乎中国内地经历三年铁路投资慢行后，今年可以加速前进，除了拉动经济外，也可同时缓解钢铁、水泥等产能过剩等问题，可谓一举三得。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞