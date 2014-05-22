港报社评：阻止“程序暴力”剪布合法合理--星岛日报5月22日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
数名激进派议员，为阻延《财政预算案》临时拨款申请在立法会通过，连续逾3星期、合共70多小时拉布。昨天，立法会主席曾钰成引用《基本法》和立法会《议事规则》赋予他的权力，定出议员辩论发言的时限，预期6月4日可以就临时拨款申请完成表决，强制这场政治骚限时落幕，值得公众支持。
曾钰成的「剪布」理据，来自《基本法》第72条，规定立法会主席行使的职权，包括主持会议和立法会议事规则所规定的其他权力，而根据《议事规则》第92条，对于议事规则未有规定的程序，列明「对于本议事规则内未有作出规定的事宜，立法会所须遵循的方式及程序由立法会主席决定」。
显而易见，立法会主席有足够的法理基础，享有极大的弹性和空间，去决定应对议事过程中发生的任何状况。
激进派议员发动拉布战，目的不是真的要为市民争取全民退休保障，因为社会根本未有共识，政府也决定不会依从，拉布不能解决问题，激进派议员的真正意图，是独霸议会舞台占尽表演时间，藉此争取思想激进的选民支持，以捞取选票。
这样的拉布行动就等同使用「程序暴力」，不惜令立法会瘫痪，不理政府运作濒临困局，甚至连民生福祉也懒理，市民对此已愈来愈看得清楚，早已感到无比烦厌。 泛民阵营为保持监察政府的权力，一度对拉布采取同情态度，但近期情势的发展，拉布成风，不断扩散到其他议题，只有激进派得益，泛民其他政党却被捆绑，严重失分，现在主席决心「剪布」，泛民应与激进议员即时「割席」，才不会成为助人赢钱的输家。
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