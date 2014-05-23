《香港重要政经日程》--5月23日-5月30日

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
================== 今日重要政经消息=================
5月23日（周五）
-- 超盈国际 首日挂牌。
--09:00 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 香港中旅国际 股东周年大会。
--10:00 瑞声科技 股东周年大会。
--15:00 龙湖地产 股东周年大会。
--16:00 中海油 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月24日（周六）
--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。
5月26日（周一）
-- 百丽国际 公布年报。
-- 华润创业 公布季报。
-- 利信达集团<0738.HK公布年报。
-- 李氏大药厂<0950.HK公布季报。
-- 太平洋恩利 公布半年报。
--11:30 中国海外宏洋 股东周年大会。
--11:00 港华燃气 股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
5月27日（周二）
-- 香港公布4月对外商品贸易统计。
--11:30 瑞安建业 股东周年大会。
5月28日（周三）
-- 网龙 公布三个月业绩。
-- 奥思集团<1161.HK公布半年报。
--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
--15:00 上实控股 股东周年大会。
5月29日（周四）
-- 中国东方航空<0670.HK公布季报。
-- 汉港房地产<1663.HK公布年报。
-- 先施<0244.HK公布年报。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--09:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
--16:30 吉利汽车 股东周年大会。
*5月30日（周五）
-- 香港金管局公布4月M-2以及人民币存款。
-- 香港兴业国际 董事会考虑宣派中期息。
--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。
--11:00 李宁 股东周年大会。
--11:45 中渝置地 股东周年大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美