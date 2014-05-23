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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 09:28 BJT

《香港重要政经日程》--5月23日-5月30日

================== 今日重要政经消息=================

5月23日（周五）

-- 超盈国际 首日挂牌。

--09:00 招商局国际 股东周年大会。

--10:00 香港中旅国际 股东周年大会。

--10:00 瑞声科技 股东周年大会。

--15:00 龙湖地产 股东周年大会。

--16:00 中海油 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月24日（周六）

--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。

5月26日（周一）

-- 百丽国际 公布年报。

-- 华润创业 公布季报。

-- 利信达集团<0738.HK公布年报。

-- 李氏大药厂<0950.HK公布季报。

-- 太平洋恩利 公布半年报。

--11:30 中国海外宏洋 股东周年大会。

--11:00 港华燃气 股东周年大会。

--15:00 中国海外 股东周年大会。

5月27日（周二）

-- 香港公布4月对外商品贸易统计。

--11:30 瑞安建业 股东周年大会。

5月28日（周三）

-- 网龙 公布三个月业绩。

-- 奥思集团<1161.HK公布半年报。

--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。

--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

--15:00 上实控股 股东周年大会。

5月29日（周四）

-- 中国东方航空<0670.HK公布季报。

-- 汉港房地产<1663.HK公布年报。

-- 先施<0244.HK公布年报。

--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。

--09:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。

--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。

--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。

--11:00 中国电信 股东周年大会。

--16:30 吉利汽车 股东周年大会。

*5月30日（周五）

-- 香港金管局公布4月M-2以及人民币存款。

-- 香港兴业国际 董事会考虑宣派中期息。

--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。

--11:00 李宁 股东周年大会。

--11:45 中渝置地 股东周年大会。

--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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