《香港报摘》--其他报纸重要消息5月23日

* 明报：

--继去年开售铜锣湾银座式商厦The Sharp后，金朝阳 在同区发展的MIDTOWN，近日主力招租的食肆楼面，尺租70至90港元；估计全数获承租，每年租金总收益为1亿至1.2亿港元。

--中俄天然气协议签定，面对将会有大量天然气供应的东北地区抢占地盘，华润燃气 指出，未来收购重点肯定会放在东北。 * 星岛日报：

--香港流动电话市场竞争激烈，中移动 香港昨天劈价抢iPhone客，10GB数据用量，月费低至140港元，较竞争对手便宜逾半，但该月费须配合购买iPhone上台。

--信德集团 表示以近8亿港元代价，出售旗下东豪集团与合资方共同持有的先人纪念堂「永念庭」，以及相关殡礼业务。信德可套现约6.27亿港元，估计获利1,670万港元。 * 苹果日报：

--新地 旗下一田百货行政总裁庄伟忠透露，六间分店截至4月份整体销售增长达30.7%，沙田、大埔等分店同店增长约6%至7%。他原本估计今年生意或要倒退，笑言仍可保持增长。

--伟易达 主席黄子欣称目标为争取收入保持增长，美国市场继续稳定复苏，欧洲经济在改善，今年重点拓展亚洲特别是中国市场；并会于内地建新厂房作承包业务，预期明年中投产，产能将提升25%。 * 东方日报：

--香港楼价持续高企，发展商归咎于成本上升，新世界发展 主席郑家纯指，现时建筑成本较过去增加不少，惟楼价已不能大幅提升。建议政府于人手短缺的工种，可以适量的输入外劳，以纾缓建筑成本压力。

--内地租车公司神州租车拟来港上市，据该公司初步招股文件，截至三月底，总车队规模约5.54万辆。而截至去年底，总车队规模是内地第二大汽车租赁公司车队规模4倍以上。 * 文汇报：

--小米科技联合创始人、副总裁黄江吉表示，目前人类正迈向智能时代，小米将在手机、路由器、智能电视等做专做精，并在未来1-2年内投资50家初创公司。

--「电讯」系马主张氏家族去年5月，将移动电话的维修业务电讯首科 以配售形式到创业板上市，其一年后又计划将香港传呼业务电讯数码上市，传集资约1亿港元，保荐人为国泰君安。 * 大公报：

--逾10年未有推过住宅楼盘的协成行，现计划于下季以现楼方式，出售筲箕湾项目远晴，另又计划不间断审视公司现有物业组合，拣选部分重建，以增价值。（完）