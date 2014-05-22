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货币新闻 | 2014年 5月 22日 星期四 10:07 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跳涨，受中国制造业PMI数据激励

路透悉尼5月22日 - 澳元兑美元 周四盘中跳升0.0025美元，稍早民间调查显示中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值创五个月最高位 。

澳元最初从0.9225美元升至0.9265，随后回落至开盘水准0.9247。澳元/美元周三曾触及两周低点0.9208。

澳元通常对澳洲主要出口市场中国的消息非常敏感。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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