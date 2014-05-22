《全球主要央行动态》--5月22日

以下所列为上周四下午至本周四(5月15日-5月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月开始为最终撤出宽松货币政策做准备，讨论了从金融体系撤回数以万亿美元计资金的时候，如何最好地控制利率。4月29-30日会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。不过，联储会议记录加上官员的最新言论，表明关于退出策略细节的讨论加深，并且对美国经济的基本分析出现分歧。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，美联储并不准备公布修改后的、政策立场正常化和缩小庞大资产负债表规模的“退出策略” 。并提出通胀触及2%后应保持在目标之上一段时间。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美联储在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。费城联邦储备银行总裁普洛瑟在华盛顿的一篇讲话中则表达了更为强硬的观点，警告联储若等太长时间才升息，将会面临风险。

美联储两位高级官员表示，联储的超宽松货币政策如果实施的时间过长，从长期而言可能产生不利后果，不过最大的风险并非通胀失控。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，目前面临的一个主要风险在于，低利率时间过长，可能将资产价格推得过高，或鼓励投资者进行过度冒险。“我们目前没有看到(过度冒险)，但接下来可能会开始浮现或成形，”威廉姆斯称，“我们不希望仍然脆弱的经济面临这样的复苏后续效应。”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔亦表赞同。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国经济要达成美联储的通胀和就业目标已遥遥在望，预计今年余下时间经济成长“强劲”。

**欧元区**

欧洲央行在月度报告中重申，如果通胀在低点维持时间过长，必将加以干预。和往常一样，欧洲央行月报内容大致与总裁德拉吉之前宣读的主要政策声明一致；此前该央行维持指标利率于0.25%不变。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行现在没有看到欧元区有明显的通缩迹象，但准备好在必要时采取行动。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，尚不清楚欧洲央行是否将在6月采取行动。他不赞成实施汇率目标政策以压低欧元，称如果推出汇率目标，欧洲央行将无法实施独立的货币政策。他认为欧元区没有通缩迹象 。魏德曼还称，欧洲央行决策制定者在采取政策决议前，将密切关注欧元汇率。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧洲央行在6月政策会议上采取新的行动应对欧元区低通胀的可能性已经大幅增加 。他称仍在研究政策措施，6月会议上会看到结果。

欧洲央行管委会委员利卡宁表示，如果有必要进一步放松货币政策，ECB有一套可部署的政策选项，包括一项基础广泛的资产购买计划。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧元区面临长期低通胀问题，欧元汇率对物价有冲击，尽管这不是欧洲央行的政策目标。

德国央行表示，继异常温暖的冬季促进第一季经济成长之后，第二季成长可能放缓，并称内需将是未来几个月的主要经济支柱 。德国央行称短期货币市场利率上扬和波动增强，应被视为货币市场功能逐渐正常化的迹象，而非这些市场趋于紧俏 。

**英国**

英国央行公布最近5月7-8日会议记录显示，部分央行官员更加接近投票支持加息，不过他们都想先看到英国经济中的闲置产能降低。央行货币政策委员会(MPC)的九名成员一致投票维持利率不变，该结果符合路透调查中的分析师预期。不过会议纪录显示，央行官员仍对经济中到底有多少闲置产能、以及随着经济增长闲置产能减少的速度能有多快存在分歧。

英国央行副总裁宾恩表示，就在各国央行面临撤出大规模刺激计划挑战之际，金融市场流动性偏低，令人不禁想起金融危机爆发前夕的情景。

**日本和韩国**

日本央行维持货币政策不变，并上调资本支出的评估，因为越来越多的证据显示，经济在不扩大货币刺激的情况下能够抵御上调消费税的影响。正如市场的普遍预期，日本央行维持去年4月推出的货币政策框架不变。日本央行承诺，在该政策之下将积极购买资产，每年将基础货币增加60-70万亿(兆)日圆。

日本央行总裁黑田东彦称，量化宽松举措已经产生预期效果，消费者物价指数涨幅可能在预估时间段、即2014-2016财年的中期达到2%目标 。他之前还表示通胀预期上扬已推促企业上调薪资和物价。他也表达有信心经济将达到2%通胀率目标 。

韩国央行总裁李柱烈表示，该央行正密切关注外汇市场，以研判可能出现的“羊群行为”。在其讲话之时，正值交易商谨慎关注本地汇市，因他们认为韩国当局可能透过买入美元干预汇市，以压低韩元近期快速升值之势。

**澳洲**

澳洲央行表示，当前的低利率环境对经济产生了预期的效果，在一段时期内仍将是适宜的。央行5月6日会议记录中提到，经济的发展形势几乎和预期一样。央行在是次会议上维持指标利率在2.5%的纪录低点不变。

**中国**

中国央行最新要求，金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好流动性风险。

**其他央行**

印度央行总裁拉詹表示，将采取一切必要措施来抑制卢比汇率的过度波动，如果有必要，央行准备向市场注入流动性。他还称央行不会聚焦于任何卢比汇率水准。

(完)

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