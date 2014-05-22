更新版 1-中国数据：5月汇丰制造业PMI初值创五个月新高，稍显企稳迹象

* 5月制造业PMI初值大幅回升至五个月高位

* 产出、新订单和新出口订单指数皆返回50上方

* 制造业显露些许企稳迹象 (新增更多细节和评论)

路透北京5月22日 - 受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1。

Markit提供的新闻稿并显示，5月新出口订单指数初值升至52.7，重新返回荣枯线上方，且为2010年11月以来最高水平；产出、新订单和产出价格指数也纷纷返回50上方，都表明制造业领域出现好转。

“5月初值大幅回升，和新订单及新出口订单返回50上方有关，同时通缩压力减轻，产出价格为去年11月以来首次返回扩张区域，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他并指出，当月就业分项指数在50下方进一步回落，暗示制造业景气的回升尚未有传递到劳动力市场。

“些许企稳迹象浮现，部分和近期微刺激举措以及降低借贷成本的努力有关，但经济下行风险依然存在，尤其房地产市场继续趋冷，”他说，“未来数月需要更多政策宽松举措以稳增长。”

受中国PMI数据创五个月高点等因素激励，中国股市沪综指 早盘扩大涨幅至0.65%，日股日经指数 上扬1.6%；对中国经济敏感的澳元/美元 亦应声上涨。

欲览中国制造业PMI图表，请点击 link.reuters.com/saj59v

**稳增长对需求拉动初显**

国泰君安高级宏观研究员薛鹤翔评价称，新订单强劲回升，显示出稳增长对需求的拉动初显；新出口订单回升同样较为明显，维持对下半年出口较市场乐观的判断。

但就业指数持续回落，他认为，就业正逐步成为一个“稳增长”需要考虑的问题。

“‘稳增长’政策在二季度已体现持续性，5-10月已进入改革政策出台的密集期，总体政策预期正呈积极改善，”他说。

国务院日前批转国家发改委“关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见”，明确今年工作的九大任务，包括财税金融、投融资体制等多个方面。

但房地产市场表现持续萎靡。中国4月70城市房价同比增速下行，环比近乎零增长，再一次反映了价格下降的预期。而上周金融监管当局下发通知规范银行同业业务，将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务，这无疑将重创房地产开发资金来源，房地产投资增速料持续放缓。

中金公司日前在研究报告中指出，从政策的角度看，重新诱发房价上涨预期将导致房地产泡沫进一步扩大，无异于饮鸩止渴，即使货币政策实行定向宽松，名义利率在央行稳健货币政策基调下难以大幅下降，因此难以充分抵消房价预期的降幅。

“稳增长不应该通过降低房地产行业面临的实际利率，而应该通过其他领域的定向宽松（包括财政政策和货币政策的放松），来支持基建和制造业投资，”中金称。

是次PMI预览数据样本采集期为5月12-20日之间。终值定于6月3日发布。