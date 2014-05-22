中国货币市场：资金面回归宽松，受本周央行大力净投放扶助

路透北京5月22日 - 在中国央行公开市场本周逾千亿元人民币净投放的助力下，银行间市场资金面周四呈现宽松状态，早盘主要质押式回购加权利率 仅小幅波动。
今日14天资金价格止升企稳，但交易员表示，部分机构对该品种仍有一定需求，显示市场不敢完全轻视月末企业年度所得税集中清算的影响。
公告显示，中国公开市场今日进行300亿元人民币28天期正回购操作，利率持平于4%。路透由此测算，本周央行净投放1,200亿元，这一量级创四个月来单周新高。
“早盘七天内很松，需求在14天这个跨月品种上会多一些，虽然我们没借，但看到有融出机构注明了押券不限，所以相信也不会难借的。”上海一券商交易员称。
华中一银行交易员表示，早晨公开市场又净投放了，加上周二的规模，这周放水量也还可以，特别是对大家情绪上的影响更重要。
她并表示，接下去直接影响资金面的因素就是年度的所得税集中清算，不敢掉以轻心，不过从央行今年对流动性的调控来看，比较温和，所以大家不会太担忧月末这个时点因素的冲击。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5183 2.5460 -2.77
七天 3.4101 3.3850 +2.51
14天 3.9325 3.9617 -2.92
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.8200 2.2800 +254.00
七天 3.4050 2.8350 +57.00
14天 3.8950 3.6500 +24.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5400 2.6000 -6.00
七天 3.4200 3.3660 +5.40
14天 3.9300 3.9500 -2.00
Shibor
其中:隔夜 2.5100 2.5280 -1.80
七天 3.4190 3.3530 +6.60
三个月 5.0935 5.1215 -2.80
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)