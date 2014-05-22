《国际主要央行公开市场操作一览》--5月22日

路透上海5月22日 - 美联储在4月30日的政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/20 买入公债 25.02 08/15/2021 - 02/15/2024

5/19 买入公债 18.12 02/29/2020 - 05/15/2021

5/16 买入公债 9.70 02/15/2036 - 05/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/21 隔夜逆回购 -2,207.22 0.05%

5/20 隔夜逆回购 -2,125.12 0.05%

5/19 隔夜逆回购 -2,019.74 0.05%

5/16 三天逆回购 -2,035.40 0.05%

5/15 隔夜逆回购 -1,924.16 0.05%

在2014年5月13日-6月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月开始为最终撤出宽松货币政策做准备，讨论了从金融体系撤回数以万亿美元计资金的时候，如何最好地控制利率。4月29-30日会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。不过，联储会议记录加上官员的最新言论，表明关于退出策略细节的讨论加深，并且对美国经济的基本分析出现分歧。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/20 七天期反向交易 1,319.567 0.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,374.652 0.24%

《本周主要新闻》

--欧洲央行在月度报告中重申，如果通胀在低点维持时间过长，必将加以干预。和往常一样，欧洲央行月报内容大致与总裁德拉吉之前宣读的主要政策声明一致；此前该央行维持指标利率于0.25%不变。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 132,250

上周三 135,350

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当期变化 -3,100

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，并上调资本支出的评估，因为越来越多的证据显示，经济在不扩大货币刺激的情况下能够抵御上调消费税的影响。正如市场的普遍预期，日本央行维持去年4月推出的货币政策框架不变。日本央行承诺，在该政策之下将积极购买资产，每年将基础货币增加60-70万亿(兆)日圆。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,281.75亿台币存单，与当日存单到期金额2,286.25亿相较，存单发行余额减4.5亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行1,041亿台币存单，与当日存单到期金额1,042.5亿相较，存单发行余额减1.5亿台币。