《全球汇市》中国PMI数据乐观打压避险日圆买需，澳元小升

欧元兑美元 下滑0.1%至约1.3673，略脱离周三所及低点约1.3635，此为逾三个月来最低。
澳元兑美元 涨0.2%至0.9271，高于盘中低点0.9220。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的4月底会议记录，令投资者放宽心，即美联储将继续支撑经济。这有助于支撑风险意愿。
会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。
“由于美联储并不担忧通胀前景，而且首次升息预计要到2015年中晚期以后，所以会议记录公布后美元下滑，而美股上涨。”NAB资深经济分析师Spiros Papadopoulos说道。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3674 1.3686 -0.09 -0.52 1.3745
美元/日圆 101.69 101.35 +0.34 -3.43 105.30
欧元/日圆 139.06 138.71 +0.25 -3.92 144.73
美元/瑞郎 0.8937 0.8931 +0.07 +0.10 0.8928
英镑/美元 1.6887 1.6899 -0.07 +2.00 1.6556
美元/加元 1.0908 1.0912 -0.04 +2.71 1.0620
澳元/美元 0.9267 0.9249 +0.19 +3.97 0.8913
新西兰元/美元 0.8580 0.8574 +0.07 +4.56 0.8206
澳元/日圆 94.250 93.740 +0.54 +0.43 93.850
新西兰元/日圆 87.220 86.900 +0.37 +0.94 86.410
英镑/日圆 171.73 171.27 +0.27 -1.49 174.33
澳元/新西兰元 1.0796 1.0780 +0.15 -0.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/杜明霞/朱晓军/孙茉莉; 审校 张涛/于春红)