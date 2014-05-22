中国贸易：今年与中东欧国家贸易额有望突破600亿美元--商务部官员

路透北京5月22日 - 中国商务部周四表示，中国与中东欧国家今年全年贸易额有望突破600亿美元；同时中国寻求与欧盟建立司局级磋商机制，希望通过业界渠道解决贸易摩擦。

商务部欧洲司司长孙永福在稍早举行的发布会上称，近年来，中国和中东欧国家经贸合作稳步推进，双边贸易持续增长。据海关统计，2013年中国与中东欧16国进出口贸易总额为551亿美元，同比增长5.9%，高于中国与欧盟总体贸易增长水平。

“今年1-3月，双方进出口贸易总额同比增长10.5%，中东欧16国对华出口大增38.9%，全年双方贸易额有望突破600亿美元。”他说。

他表示，中国与中东欧相互投资也在不断扩大。据不完全统计，目前中国企业在中东欧国家投资近50亿美元，合作领域涉及机械、金融、农业等领域，中东欧16国在华投资超过11亿美元，涉及机械制造、化工、乳制品等。

另外双方在基础设施建设合作上取得突破，从修建大桥、火电站，到高速公路项目的启动建设，基础设施建设正成为双方合作的新亮点。

他透露，中国同欧盟正在磋商投资协定，现在谈判已经进行了两轮，第三轮将于6月在北京举行，“目前还处在磋商的初期，...但双方希望加速投资协定的谈判步伐。

2013年11月，中国-中东欧国家领导人第二次会晤在匈牙利举行，国务院总理李克强和中东欧16国领导人共同批准布加勒斯特纲要，提出了促进合作的30多项具体措施。

**应对贸易摩擦**

谈到中国在对外贸易交往中面临的越来越多的贸易摩擦问题，商务部新闻发言人姚坚称，商务部在4月份新成立组建和调整完善了五个司局，其中包括(成立)贸易救济调查局。

“核心的目的是为了适应当前我们国家经济外交所面临的任务。”姚坚说，随着中国成为第一大贸易国，对外的经济活动越来越丰富充实，同时问题、矛盾、摩擦也越来越多的现实，商务部加强了贸易救济调查的工作，专门成立了贸易救济调查局。

孙永福并提到，中国与欧盟将建立一个司局级的磋商机制，希望双方能够通过业界的交流和磋商来解决相关的贸易摩擦。

商务部发言人沈丹阳此前表示，从现有数据来看，中国将连续18年成为遭遇反倾销调查最多的国家以及连续8年遭遇反补贴调查最多的国家。

2013年，全球有19个国家和地区对中国发起贸易救济调查，总共有92起，比2012年增长了17.9%。