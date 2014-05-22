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债券 | 2014年 5月 22日 星期四 12:57 BJT

路透基点：中国铁路物资2亿美元贷款案暂停--TRLPC

路透香港5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铁路物资股份有限公司(CRM)公布2013年全年净亏损76.5亿元人民币(12.3亿美元)后，公司的2亿美元三年期贷款案已经暂停。

消息人士称，牵头行兼簿记行(MLAB)摩根士丹利和台湾合作金库预计6月初与中铁物资管理层举行会议，厘清财报细节。

这笔2亿美元贷款原定由中铁物资(香港)控股担任借款人。中铁物资(香港)是中国铁路物资股份有限公司(CRM)的海外运营和投资平台。中铁物资为这笔贷款提供担保书。

银行受邀分四个层级参贷：承贷5,000万美元或更多，获牵头行头衔，前端费70基点；承贷3,000-4,900万美元，获主办行头衔和45基点费用；承贷1,000-2,900万美元获安排行头衔和30基点费用；承贷500-900万美元获一般参贷行头衔和15基点费用。贷款利率为较一个月、两个月或三个月LIBOR加码245个基点。

贷款按三期每半年不等额分期偿还：10%(1-2)和80%(3)，平均年限2.85年。

资金将用于再融资和一般企业用途。

2013年3月，中铁物资(香港)签订了1.5亿美元三年期贷款，利率为较一个月、两个月或三个月LIBOR加码245个基点，最高综合收益为70基点。

CRM是中国铁路物资、钢材和原材料等供应链服务提供商。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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