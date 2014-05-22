路透基点：中国铁路物资2亿美元贷款案暂停--TRLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铁路物资股份有限公司(CRM)公布2013年全年净亏损76.5亿元人民币(12.3亿美元)后，公司的2亿美元三年期贷款案已经暂停。
消息人士称，牵头行兼簿记行(MLAB)摩根士丹利和台湾合作金库预计6月初与中铁物资管理层举行会议，厘清财报细节。
这笔2亿美元贷款原定由中铁物资(香港)控股担任借款人。中铁物资(香港)是中国铁路物资股份有限公司(CRM)的海外运营和投资平台。中铁物资为这笔贷款提供担保书。
银行受邀分四个层级参贷：承贷5,000万美元或更多，获牵头行头衔，前端费70基点；承贷3,000-4,900万美元，获主办行头衔和45基点费用；承贷1,000-2,900万美元获安排行头衔和30基点费用；承贷500-900万美元获一般参贷行头衔和15基点费用。贷款利率为较一个月、两个月或三个月LIBOR加码245个基点。
贷款按三期每半年不等额分期偿还：10%(1-2)和80%(3)，平均年限2.85年。
资金将用于再融资和一般企业用途。
2013年3月，中铁物资(香港)签订了1.5亿美元三年期贷款，利率为较一个月、两个月或三个月LIBOR加码245个基点，最高综合收益为70基点。
CRM是中国铁路物资、钢材和原材料等供应链服务提供商。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选