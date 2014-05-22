更新版 1-中国企业：光明食品达成收购以色列Tnuva公司初步协议，争取年内完成

* 光明食品达成收购Tnuva公司56%股权初步协议

* 争取年内完成商务谈判和审批

* 光明与Tnuva公司在营销研发等方面形成协同

* Tnuva公司未来或会寻求上市

* 光明海外收购不会停止，关注欧美市场合适目标 (（新增更多评论和背景）)

作者 林琦

路透上海5月22日 - 中国光明食品集团的海外收购又下一城，该公司周四宣布，已与英国私募股权投资公司Apax Partner 旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva 56%股权事宜达成初步协议，并争取在年内完成所有谈判和审批程序。

光明与Tnuva的合作可以互换双方拥有的优势资源，在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢的结果。按光明以往的海外战略，被收购的海外公司在整合后，未来将会寻求在当地或全球主要市场上市。

“Tunva不仅是以色列最大的乳制品企业，在肉类、冷冻食品等领域也有优势，可以与光明食品集团相关企业在技术研发、市场营销、渠道通路等方面形成协同。”光明食品集团新闻发言人潘建军对路透表示。

他指出，光明也可以借此次并购，汲取以色列高效现代农业的经验，促进光明食品集团从田头到餐桌全产业链的精细化发展。

北京时间周四凌晨，光明食品集团与Apax Partner在以色列首都特拉维夫签署初步收购协议。潘建军表示，该项收购的完成，还有赖于双方就目标公司价值和收购价格等条款最终敲定，以及相关政府部门的审批。

光明食品方面未透露具体交易金额。据以色列媒体稍早报导，该项交易中，Tnuva的估值预计为86亿谢克尔（折合约25亿美元）。

潘建军还表示，光明一直在推进国际化战略，目前尚处在起步阶段，未来光明也不会停止国际化的步伐，在相关地区，例如欧洲、北美市场，只要有合适的目标，光明还会进行收购。

“光明海外收购的一条重要经验就是寻求资本市场的支持。”他称。

光明食品近年来先后收购了多家海外公司，包括澳大利亚食品公司玛纳森和英国谷物类食品制造商维他麦(Weetabix)等。2013年底玛纳森公司启动上市准备工作，德意志银行 等投行负责承销事宜；维他麦公司的海外上市亦在稳步推进中。

光明食品集团旗下光明乳业 收购新西兰牛奶公司新莱特（Synlait) 后，2013年7月在新西兰证交所上市，打响光明集团海外资产上市第一枪。而光明食品集团在A股市场亦有四家上市公司。

以色列Tnuva食品公司成立至今已有超过85年历史，最初以农业合作社形式创办。Tnuva的业务包括多种食品的生产、分销和销售，包括乳制品、冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等。（完） (审校 曾祥进)