标题新闻：日本4月粗钢产量较上年同期下滑2.5%至894万吨，较3月减少8%--日本铁钢连盟

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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