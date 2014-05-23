重温稿-《台湾新债预测》30年公债103/8期得标利率料落在2.045-2.075%

* 标售标的：103/8期30年公债
* 标售时间：周五(23日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：2.045-2.075%
* 受访机构：10家
路透台北5月22日 - 路透周四调查显示，台湾周五(23日)将标售的30年期公债103/8 得标利率料落在2.045-2.075%。
根据路透访谈的10家金融机构，他们预估的中值为2.045-2.075%，大区间则在1.99-2.15%。
“寿险还是会拿基本的量，...美债(殖利率)这样下来，而且资金面也多。”一位大型寿险业交易员表示。
上一期30年公债103/5期在2月间标售，金额300亿台币，得标利率在2.23%。
本期103/8期公债预计标售300亿台币，将在28日交割。该期券发行前交易期间成交在2.03-2.035%，成交疏落。
以下为交易员观点整理：
--寿险业者自去年下半年标购长券量偏低，30年长券一季才发行一次，预料寿险对标售仍有基本标购的需求。资金面来看，短中长期的资金仍然偏多。
--交易员认为，信用市场的商品近期发行不少，比如有多期公司债以及金融债的发行可以参与，比起先前寿险去化资金的压力不是那么明显。去化资金压力较大应属银行，但30年公债并非银行持券主力，惟银行少量买入的可能性仍在。
--20年公债103/7期 目前成交在1.90%，观察以往20-30年期公债的利差大多在15-20基点之间，以此类推30年公债的水位落在2.05-2.10%。
--日前成交价位2.03-2.035%是交易商承做买入，该利率偏向乐观，非寿险业者偏好的价位。
--鉴于2月间的标售利率在2.23%，本次较一季之前的利率明显走低，预料国库截标的机会已小。
相关报价：
--周四103/8期公债发行前交易并未成交；10年公债103/6期殖利率升2.42点报1.4933%。
以下为交易商对103/8期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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康和证券 1.99 2.04
小型票券商 2.03 2.08
大型寿险一 2.02 2.07
大型寿险二 2.07 2.12
大型寿险三 2.10 2.15
大型寿险四 2.04 2.07
大型寿险五 2.05 2.08
大型银行一 2.05 2.10
大型银行二 2.05 2.07
大型银行三 2.03 2.07
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中值 2.045 2.075 (完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)