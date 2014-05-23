新债招标：中国进出口行三年固息增发债收益率4.8579%，低于预期

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透上海5月23日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息增发债加权中标收益率为4.8579%，低于此前市场预测均值4.90%；同时招标的五年期(实际剩余期限约三个月）浮息增发债(三个月Shibor基准)，中标参考收益率为3.8911%。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.33倍和2.06倍；三年期品种边际中标收益率为4.8926%。
两期新债分别为进出口行今年第33和34期金融债，五年期品种采用单一价格中标(荷兰式)方式，三年期采用多重价格中标(美国式）。
上述第33期品种为2009年第六期五年期浮动利率金融债 的增发债券，到期日为2014年8月21日，利率基准为外汇交易中心公布的三个月Shibor五日均值，基本利差为0.23%；三年期品种为2014年第31期三年期固定利率金融债增发债券，票面利率为4.87%。
以下为具体发行条款：
第33期 第34期
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发行上限： 70亿元 60亿元
期限/计息方式： 五年浮息 三年固息
(三个月shibor基准/实际剩余期限三个月)
招标方式：单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式）
起息日: 2009年8月21日 5月19日
缴款日： 5月26日 5月26日
分销期： 5月23日-5月26日 5月23日-5月26日
上市日： 5月30日 5月30日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 无 0.05%
---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美