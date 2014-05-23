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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 11:30 BJT

新债招标：中国进出口行三年固息增发债收益率4.8579%，低于预期

路透上海5月23日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息增发债加权中标收益率为4.8579%，低于此前市场预测均值4.90%；同时招标的五年期(实际剩余期限约三个月）浮息增发债(三个月Shibor基准)，中标参考收益率为3.8911%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.33倍和2.06倍；三年期品种边际中标收益率为4.8926%。

两期新债分别为进出口行今年第33和34期金融债，五年期品种采用单一价格中标(荷兰式)方式，三年期采用多重价格中标(美国式）。

上述第33期品种为2009年第六期五年期浮动利率金融债 的增发债券，到期日为2014年8月21日，利率基准为外汇交易中心公布的三个月Shibor五日均值，基本利差为0.23%；三年期品种为2014年第31期三年期固定利率金融债增发债券，票面利率为4.87%。

以下为具体发行条款：

第33期 第34期

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发行上限： 70亿元 60亿元

期限/计息方式： 五年浮息 三年固息

(三个月shibor基准/实际剩余期限三个月)

招标方式：单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式）

起息日: 2009年8月21日 5月19日

缴款日： 5月26日 5月26日

分销期： 5月23日-5月26日 5月23日-5月26日

上市日： 5月30日 5月30日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 无 0.05%

---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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