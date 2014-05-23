新债招标：中国50年期国债利率4.67%，远低于预期--业内人士

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透上海5月23日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.67%，此前市场预测均值为4.88%；其投标倍数为2.30倍。
该期债为今年第10期国债，亦为今年以来该超长期限国债的首次发行，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债5月26日开始计息，招标结束至5月28日进行分销，5月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美