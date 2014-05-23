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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 10:34 BJT

新债招标：中国50年期国债利率4.67%，远低于预期--业内人士

路透上海5月23日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.67%，此前市场预测均值为4.88%；其投标倍数为2.30倍。

该期债为今年第10期国债，亦为今年以来该超长期限国债的首次发行，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债5月26日开始计息，招标结束至5月28日进行分销，5月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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