欧元债市：二线国家公债收益率下滑，再度聚焦欧洲央行宽松前景

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
法国数据疲弱提醒投资者，欧洲央行曾暗示或在6月放宽政策，甚至会在某个时点开始印钞来应对低通胀并提振经济成长。
数据导致二线国家公债收益率逆转涨势。
“欧洲货币政策前景为(二线国家)市场提供支撑，”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot称。
西班牙10年期公债收益率 下跌5个基点，报2.97%，仍比上周触及的纪录低点高出约15个基点。意大利10年期公债收益率 跌4个基点至3.17%。
西班牙计划于今日稍晚发售至多35亿欧元五年期和10年期债券。售债规模小于往常，收益率自上周低点回升应会吸引到一些买家，从而确保发债顺利进行。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 王洋/张涛)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选