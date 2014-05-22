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债券 | 2014年 5月 22日 星期四 16:10 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率下滑，再度聚焦欧洲央行宽松前景

法国数据疲弱提醒投资者，欧洲央行曾暗示或在6月放宽政策，甚至会在某个时点开始印钞来应对低通胀并提振经济成长。

数据导致二线国家公债收益率逆转涨势。

“欧洲货币政策前景为(二线国家)市场提供支撑，”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot称。

西班牙10年期公债收益率 下跌5个基点，报2.97%，仍比上周触及的纪录低点高出约15个基点。意大利10年期公债收益率 跌4个基点至3.17%。

西班牙计划于今日稍晚发售至多35亿欧元五年期和10年期债券。售债规模小于往常，收益率自上周低点回升应会吸引到一些买家，从而确保发债顺利进行。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 王洋/张涛)
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