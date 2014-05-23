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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:17 BJT

台湾数据：第一季经济成长率上修至3.14%，全年预估亦调高至2.98%

路透台北5月23日 - 台湾主计总处周五宣布，第一季经济成长率为3.14%，较4月底时概估的3.04%为高；而2014年全年经济成长率预估亦调高至2.98%，先前的预估为2.82%。

此外，主计总处还表示，2014年通膨率预估为1.53%(前估为1.07%)。

最新预估 上次预估(2014年2月)

*2014年GDP年增率 2.98 2.82

*2014年CPI年增率 1.53 1.07

*2014年出口年变动率 3.10 3.33

*2014年进口年变动率 3.85 3.95

*2014年民间消费年变动率 2.58 2.44

*2014年民间投资年变动率 4.73 4.39 (完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
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