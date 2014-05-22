路透伦敦5月22日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周三急跌，再度触及支撑防线1.3650美元。欧元/美元在那附近区域获得一些买单介入，略有反弹，触及1.3685阻力。只要欧元/美元仍低于两道均线，短线倾向仍偏向下档，若明确跌落1.3650关卡，则可能看下一道关卡1.3600。平滑异同移动平均线(MACD)反转向下，已经进入偏空区域，证实昨天的偏空气氛。
美元/日圆：昨天急跌，但在接近200日均线的100.80日圆区域寻获支撑后，美元/日圆升至略低于101.60。欧洲盘初似乎已准备挑战这道阻力，如果攻坚成功，则下道阻力可能看向102.00。两项动能指标皆指向上档，MACD向上与信号线交叉，有利于延续上档波段。虽然预料接下来走势将偏多，但以较大格局而言，美元/日圆的长线走势仍将是区间波动，因为我们无法找出明确的趋势结构。
欧元/英镑：跌落0.8130英镑，确认低点下移，暗示既有的短线下行趋势仍在延续。欧洲盘初略低于下行通道的下缘，略高于支撑位0.8080。基于MACD仍低于信号线及零轴，预料空方将会挑战这道关卡。若明确跌落这个支撑，则可能瞄准下道支撑0.8035。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3672 1.3686 -0.10 -0.53 1.3745
#VALUE!
欧元/日圆 138.87 138.73 +0.10 -3.98 144.63
美元/瑞郎 0.8933 0.8931 +0.02 +0.06 0.8928
英镑/美元 1.6909 1.6899 +0.06 +2.13 1.6556
美元/加元 1.0909 1.0912 -0.03 +2.72 1.0620
澳元/美元 0.9256 0.9249 +0.08 +3.85 0.8913
新西兰元/美元 0.8575 0.8574 +0.01 +4.50 0.8206
欧元/瑞郎 1.2214 1.2223 -0.07 -0.46 1.2271
欧元/英镑 0.8085 0.8096 -0.14 -2.56 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9807 8.9919 -0.12 +1.51 8.8474
美元/挪威克朗 5.9373 5.9444 -0.12 -2.13 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 王洋)