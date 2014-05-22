中国债市：IRS先下后上曲线略陡，央行大额净投放难敌PMI好转影响

路透上海5月22日 - 中国银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周四先下后上，央行公开市场大力度净投放下，早间IRS一度承接上日跌势，但随后汇丰中国PMI初值明显优于预期，令IRS掉头向上，而中长端升幅更明显，令曲线趋陡。

“因为市场昨天传闻有再贷款项目，昨天尾盘后来IRS被砸的挺厉害的，早上IRS也是先跌的。”上海一商业银行交易员称，但此后公布的PMI数据明显好于预期，引发IRS反弹，“5Y品种上的更多，曲线陡一些了。”

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

周四根据路透向数位业内人士确认，中国央行定向国家开发银行 下发再贷款，自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。业内人士并透露，鉴于中国政府强调经济结构调整，且把加快推进棚户区改造视为稳定经济发展的措施之一，此类以再贷款方式进行的定向投放将成为今年的常用货币政策工具，不排除此后每个月都有千亿元左右的投放。

上述交易员并认为，央行大力净投放，扶助机构应对缴税等流动性压力，本周市场资金面并未明显走紧，但月末及后续缴税考验未消，预计七天质押式回购利率将在3.6%-3.7%附近持稳，受此限制，IRS近期上下波动幅度估计也有限。

中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。

他们并指出，后续流动性面临更多缴税及半年末压力，且正回购到期投放资金落点分布有时不够均衡，但央行仍可通过公开市场各类操作，来调节资金利率维持相对平稳。

在央行大力净投放助力下,银行间市场资金面周四呈现宽松状态，主要质押式回购加权利率 仅小幅波动。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4725/3.5725 3.6200/3.7150 3.8050/3.8925 3.9625/4.0600 3.9450/4.2563

上日 3.5520/3.6547 3.6900/3.7820 3.8710/3.9600 4.0140/4.1120 4.0193/4.3033

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变动 -0.0795/-0.0822 -0.0700/-0.0670 -0.0660/-0.0675 -0.0515/-0.0520 -0.0743/-0.0470

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。