中国个股：万科称香港联交所初步同意其以介绍方式在香港上市

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透香港5月22日 - 中国房地产龙头--万科 周四称，其B股转H股在香港以介绍方式上市的计划，获得香港联交所上市委员会的批准。
万科并称，拟向深圳交易所申请公司B股股票自6月4日起停牌，此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申请、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权申报截止时间为6月13日下午3时正。
万科去年初宣布B转H股的计划，配合公司未来国际化发展战略。公司并将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (记者 雷美珍；审校 张喜良)
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透旧金山5月3日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)周三表示，苹果计划成立一档10亿美元基金，投资从事先进制造业的美国企业。这是该公司创造美国就业机会的最新表现。
苹果公布季度业绩逊预期，行政总裁库克将问题归咎于中港销情差，这是无视公司策略和创意出问题。苹果须保持创新，尤其iPhone十周年的iPhone 8，才能续执科网股牛耳。