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货币新闻 | 2014年 5月 22日 星期四 16:44 BJT

中国个股：万科称香港联交所初步同意其以介绍方式在香港上市

路透香港5月22日 - 中国房地产龙头--万科 周四称，其B股转H股在香港以介绍方式上市的计划，获得香港联交所上市委员会的批准。

万科并称，拟向深圳交易所申请公司B股股票自6月4日起停牌，此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申请、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权申报截止时间为6月13日下午3时正。

万科去年初宣布B转H股的计划，配合公司未来国际化发展战略。公司并将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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