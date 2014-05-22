《路透晚报》--5月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：创一个月最大涨幅，受中国PMI和美联储会议记录提振
日经指数周四创一个月最大涨幅，美联储重申支持经济的承诺提振市场情绪；此外，调查显示中国制造业情况改善，则令乐观情绪进一步升温。
日经指数上涨2.1%至14,337.79点。东证股价指数上升1.7%至1,169.34点，成交量为七周来最高。JPX-日经400指数涨1.7%至10,666.60点。
--中国股市：沪综指冲高回落小幅收跌，PMI数据好转仍难有效提振大盘
沪综指冲高回落小幅收跌。今日汇丰中国5月PMI初值出现小幅回升，制造业稍显企稳迹象，但仍难有效提振大盘。分析师指出，目前市场人气低迷，短期大盘仍将维持弱势震荡格局。
沪综指收报2,021.285点，跌3.666点或0.18%，上证A股今日成交额594亿元人民币，上日为484亿元。
--香港股市：收于逾五周高点，中俄天然气协议推高能源类股
香港股市收在逾五周高位，受助于能源类企业强劲上涨，此前中国和俄罗斯签署了巨额天然气协议。此外，中国5月汇丰制造业PMI初值回升至五个月新高，也扶助股市表现。恒生指数收高0.5%，至22,953.76点，恒生国企指数上涨1.1%，两个指数皆收在4月14日以来高位。
--汇市：中国PMI数据支撑冒险意愿，提振澳元上涨而日圆下跌
中国公布的强劲数据主导了汇市走势，激励澳元反弹，并抹去部分日圆兑美元本周录得的涨势。
0852GMT，美元兑日圆上涨0.26%至101.61，欧元兑日圆则是涨0.23%至139.05；澳元兑美元上涨0.14%至0.9262。
--欧元债市：二线国家公债收益率下滑，再度聚焦欧洲央行宽松前景
评等较低的欧元区公债收益率(殖利率)走跌，稍早数据显示法国5月企业活动意外萎缩，强化欧洲央行推出更多货币宽松措施的合理性。西班牙10年期公债收益率下跌5个基点，报2.97%，仍比上周触及的纪录低点高出约15个基点。意大利10年期公债收益率跌4个基点至3.17%。
--国际油市：布兰特原油持于110美元上方，受中国PMI和美库存数据支撑
布兰特原油持于每桶110美元上方的两个半月高位附近，受美国原油库存骤降以及中国制造业增长出现向好迹象的支撑。
0856GMT，布兰特原油期货下跌0.19美元至每桶110.35美元。美国原油期货下跌0.21美元至每桶103.68美元。
--金属期市：伦铜小升，受益于中国制造业数据良好及FED政策憧憬
伦敦期铜从前一日触及的九日低点处小升，因中国制造业数据强劲，以及美联储释出近期不太可能加息的信号。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜近持平，报每吨6,829.25美元。
--全球金市：现货金持稳，但SPDR持仓快速下降带来下行压力
金价持稳，但面临下跌风险，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓量创三周最大降幅，至五年新低。0859GMT，现货金报每盎司1,294.00美元。 (完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)