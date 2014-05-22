《中国债市每日综述》资金回暖现券收益率略跌，但PMI抑制乐观情绪

* 现券收益率震荡后略跌

* 央行公开市场温和操作助资金回暖

* 央行再贷款亦现政策偏松基调

* 不过汇丰PMI超预期回升令乐观情绪受抑

路透上海5月22日 - 中国央行公开市场周四延续温和操作，并助力此前显露紧势的资金面重回宽松，银行间债市现券收益率亦略跌；不过最新的汇丰PMI数据超预期回升，一定程度上令市场乐观情绪受抑，盘中现券走势稍显震荡。

市场人士指出，昨日起央行对国开行再贷款的消息也对债市形成正面推动，这印证了货币政策的稳中偏松基调，近期看，只要经济未出现明显向好，债市表现可能仍会偏强。

“市场都不知道该看哪边(的消息)了，资金松了以后买盘不少，PMI出来以后卖盘又出来了，一会儿上一会儿下的，最后(收益率)还是小跌了一点，”上海一券商交易员称。

中国央行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

前述交易员并表示，汇丰PMI数据的反弹幅度较大的确有些出人意料，不过由于该数据更多反映的是中小企业的经营状况，尚不能凭此数据对整体经济走向做出判断，还需进一步观察。

她并谈到，从近期的央行公开市场操作看，在流动性稍有收紧苗头时正回购操作就马上减力，对资金面呵护有加，以这一温和的态度，平稳度过半年末的资金考验应无太大问题。

中国央行定向国家开发银行 下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。

剩余期限约2.65年的固息国开债最新成交收益率 为4.90%，上日尾盘为4.92%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.642元，较上日结算价涨0.012元，或0.01%。

**资金重归宽松**

在中国央行公开市场本周逾千亿元净投放的助力下，银行间市场资金面周四呈现宽松状态，主要质押式回购加权利率 仅小幅波动。

今日14天资金价格止升企稳，但交易员表示，部分机构对该品种仍有一定需求，显示市场不敢完全轻视月末企业年度所得税集中清算的影响。

“七天内很松，需求在14天这个跨月品种上会多一些，虽然我们没借，但看到有融出机构注明了押券不限，所以相信也不会难借的。”上海一券商交易员称。

华中一银行交易员表示，早晨公开市场又净投放了，加上周二的规模，这周放水量也还可以，特别是对大家情绪上的影响更重要。

她并表示，接下去直接影响资金面的因素就是年度的所得税集中清算，不敢掉以轻心，不过从央行今年对流动性的调控来看，比较温和，所以大家不会太担忧月末这个时点因素的冲击。

今日银行间市场质押式回购总成交金额6,979.06亿元，上日为6,890.21亿元；其中隔夜品种成交6,121.68亿元，上日为5,810.83亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5205 2.5460 -2.55 6,121.68

七天 3.4119 3.3850 +2.69 550.35

14天 3.9392 3.9617 -2.25 190.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9450 2.2800 +266.50 2,326.24

七天 2.9250 2.8350 +9.00 200.80

14天 3.1500 3.6500 -50.00 39.34

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5400 2.6000 -6.00 --

七天 3.4200 3.3660 +5.40 --

14天 3.9300 3.9500 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5100 2.5280 -1.80 --

七天 3.4190 3.3530 +6.60 --

三个月 5.0935 5.1215 -2.80 --