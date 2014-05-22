《全球汇市》中国PMI数据支撑冒险意愿，提振澳元上涨而日圆下跌

日圆兑美元 周三触及三个半月高位，但中国PMI调查数据公布后，日圆/美元在100.80附近的涨势遭遇更大阻力，欧洲盘初拉回至101.55。
“美元暂时躲过跌落100日圆，”三井住友银行分析师Satoshi Okagawa称。
另一个导致日圆回跌的因素是美国10年期公债收益率回升，美债收益率升至2.557%，上周曾跌至10月以来低位2.473%。
市场对于日本央行短期内扩大刺激措施机率的臆测降温，但也有迹象显示，日本投资人加码投资日股及外国债券。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3678 1.3686 -0.06 -0.49 1.3745
美元/日圆 101.61 101.35 +0.26 -3.50 105.30
欧元/日圆 138.98 138.73 +0.18 -3.91 144.63
美元/瑞郎 0.8932 0.8931 +0.01 +0.04 0.8928
英镑/美元 1.6869 1.6899 -0.18 +1.89 1.6556
美元/加元 1.0903 1.0912 -0.08 +2.66 1.0620
澳元/美元 0.9257 0.9249 +0.09 +3.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8573 0.8574 -0.01 +4.47 0.8206
欧元/瑞郎 1.2216 1.2223 -0.06 -0.45 1.2271
欧元/英镑 0.8107 0.8096 +0.14 -2.29 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9843 8.9919 -0.08 +1.55 8.8474
美元/挪威克朗 5.9374 5.9444 -0.12 -2.12 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/艾茂林/王翔琼/蔡美珍；审校 张明钧/王洋/杜明霞)