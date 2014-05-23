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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:19 BJT

台湾数据：4月工业生产指数较上年同期升4.8%

路透台北5月23日 - 台湾经济部周五公布，4月工业生产指数 较上年同期升4.8%，上月修正后为升3.16%。

经济部表示，主因半导体、发光二极体(LED)、太阳能、光学元件等需求持续畅旺，加以国内换车热潮、机械外销订单回升、新三轻检修复工，分别带动汽车、机械、石化等产业增产。

展望未来，经济部指出，美欧经济复苏趋稳，行动装置又持续推陈出新且高规平价机种需求热络，加上个人电脑换机潮，全球车市销售热潮等，可望挹注台湾资讯电子、汽车、机械设备生产动能，预估第二季制造业生产将延续前三季的成长走势，惟仍需关注新兴经济体成长放缓、欧美景气复苏步调及国际政经冲突等走势。 (完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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