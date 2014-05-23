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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 09:16 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.36%，上日加权利率3.4119%

路透北京5月23日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.36%，上日该期限加权平均利率为3.4119%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.36% 3.41% 3.4119%

周四，银行间市场质押式回购总成交金额6,979.06亿元，上日为6,890.21亿元；其中隔夜品种成交6,121.68亿元，上日为5,810.83亿元。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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