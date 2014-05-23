重温稿--台湾货币市场：短率高位暂时止稳，但跨提存期资金供应仍少

* 拆款利率高位暂时稳定

* 预估下周利率高位仍有机会走升

* 短票利率略往区间高位靠拢

记者 林妙容

路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周四主要成交利率持平上日，高位暂时止稳。市场人士称，今日市场资金水位未能回复宽裕，隐隐带有偏紧气氛，主要资金供应者的大型金融机构亦在市场上拆入，市场普遍趋于保守因应。

市场资金调度人士表示，本周所剩最后一个交易日应不至于有明显的市况变化，但要再有十分宽松的资金环境也不太可能，预料跨月及跨提存期的利率高档将止稳于0.46%，但下周因有公债及公司债交割，又有连假前积数调整，以及税款上缴等多项变数，预估跨月利率高位有机会再走升1个基点至0.47%。

〞月内的调度不是问题，但下周跨月资金的供应可能不像以往那么宽裕，...还是保守一点。〞一位中型银行交易员说。

交易员指出，目前市场上仍拿得到钱，但担任主要资金供应角色的大型银行近来拆出亦显得谨慎，部分加深市场疑虑，下周逢连续假期，周五(30日)当天需同步调整四天积数，难度较高，因此多数银行宁愿将多余资金留在帐上，以备不时之需。

不过市场交易人士也指出，目前央行收受存单状况较为灵活，若市场真有急需，也可以减收存单方式先行满足市场需求，不至于让利率扬升太快。

根据金管会证期局公布的资料，台湾上市柜公司去年财报累计税前净利逾1.88兆台币，较前年增加约6,020亿，成长幅度达46.93%。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员称无法预先估计今年的上缴规模。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日则在0.380-0.450%；跨月、跨提存期的两周至三周拆款利率高位在0.46%，暂与上日相同。

**短票利率往区间高位靠拢**

短票市场方面，部分票券商今日发行量略大，市场成交较为热络，不过因应银行端资金水位下降，短票利率有往区间高位集中的态势，但尚未走升。

多数票券商已将下周的资金缺口预先调整至低位，以避免过于紧俏的资金情势带来调度困难，但小额缺口亦不会掉以轻心，仍将谨慎以对。

〞现在都调整得差不多了，下周可能就是一些零星的小状况。〞一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要仍在0.58-0.59%，交易略往0.59%集中；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，大致与上日相同。

台湾央行共发行2,249.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,250.3亿相较，存单发行余额减0.5亿台币。 周五央行存单到期金额为776亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆2,478.45亿台币，落点分别为周一4,202.50亿、周二1,834.15亿、周三3,560.80亿、周四21亿及周五2,860.00亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为129亿台币，累计超额准备为负453亿台币、加计前期1%的超额准备为214亿台币。

**债券RP利率未有变化**

台湾债券市场附买回(RP)利率平稳。为了因应明日公司债的发行，少数投信今日有资金需求；不过在平稳的资金水位下，债券附买回利率大致不变。

交易商表示，今日资金稳定并不缺乏，投信间有多有缺，而明日公司债交割对市场的紧缩影响预料也不致太大。

〞今天没有太大的进出，有的投信有多钱，...大致算是平顺。〞一位大型证券商交易员表示。

他们认为，下周才是调度的重要关卡，不仅有公债发行、还有台电大额公司债交割，再加上5月底是缴税的旺季，大笔市场资金将入国库统供运用，将令资金调度者严阵以待。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。此利率同于上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间也同上日；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

周五公司债交割为：致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币、亚泥 80亿台币。