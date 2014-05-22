《专题新闻快速浏览》--全球主要经济体5月采购经理人指数初值****

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周四公布的调查显示，欧元区民营部门的强劲增速5月小幅放缓，企业积极降价防止了较大幅度的放缓。欧元区5月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值微降至53.9，与路透调查访问的分析师预估一致。4月该指数为54.0，接近三年高点。

中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高，受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1。

日本制造业5月萎缩，但萎缩幅度小于前月。这表明日本4月上调消费税导致消费支出下滑后，出现了复苏的初步迹象。Markit/JMMA经季节调整的日本5月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至49.9，4月终值为49.4。

----------------------------相关报导-------------------------------------

> 欧元区数据：5月民间部门企业活动保持稳健增速--PMI

> 中国数据：5月汇丰制造业PMI初值创五个月新高，稍显企稳迹象

> 日本数据：5月制造业PMI初值升至49.9，行业萎缩放缓

> 德国数据：5月民间活动稳步扩张，为二季度经济带来积极信号

> 法国数据：5月企业活动意外萎缩，为三个月来的首次

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