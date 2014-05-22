东南亚股市：多数收高，外资连续第三日逃离泰国股市

路透5月22日 - 大多数东南亚股市周四收高，泰国股市连续第三日外资净流出，泰国军方领导人宣布戒严两天之后接管政府。

今日外资在泰国股市卖超19亿泰铢(5,852万美元)，在周二军方宣布戒严后累计卖超4.096亿美元。

收市后，泰国军方首领巴育(Prayuth Chan-ocha)取得政府控制权，称部队需恢复秩序并推动改革；他在两天前宣布戒严。巴育在与其他各派举行会议之后，在电视上发布声明。他表示，军方接管政府不会影响泰国的国际关系。

辉立证券策略师Charnyingyong说：“很意外。这可能会在明天给泰国股市又一个打击，外资或进一步撤离。”

在军方宣布接管政府前，泰国股市 收盘上涨0.2%，盘初曾触及5月6日以来的最高。

其它东南亚股市多数走坚，今日稍早，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

另外美联储公布的4月29-30日会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。

印尼股市 收高1.2%，菲律宾股市 上涨1%，新加坡股市 小涨0.1%

马来西亚股市 收低0.1%，越南股市 下跌0.4%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.08 1.37 +0.33 +8.94 388.37

新加坡 3265.66 3.88 +0.12 +3.10 3167.43

马来西亚 1875.12 -1.91 -0.10 +0.44 1866.96

泰国 1405.21 2.29 +0.16 +8.20 1298.71

印尼 4969.88 59.59 +1.21 +16.28 4274.18

菲律宾 6830.58 68.20 +1.01 +15.97 5889.83

越南 541.73 -2.15 -0.40 +7.35 504.63

(完)

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