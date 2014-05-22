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货币新闻 | 2014年 5月 22日 星期四 20:38 BJT

表格：加拿大3月零售销售较前月下滑0.1%，预估为升0.3%

路透5月22日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大3月零售销售较前月下滑0.1%，受汽车和服饰销售下滑拖累。

(百分比变动) 3月 3月 2月(修正值) 2月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -0.1 +3.9 +0.7 +0.5

扣除汽车/零部件 +0.1 +3.7 +0.9 +0.6

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期3月零售销售增长0.3%。(完)
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